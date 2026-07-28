Накануне сообщалось о шествии на празднике вина в Сабиле в минувшие выходные. Темой шествия в этом году была «Цирк уехал, а клоуны остались!». Опубликованные в интернете видеоматериалы вызвали бурную реакцию общества, пишет LA.lv.

На нескольких видео видно, что группа людей переоделась, по всей видимости, в индийцев. Они покрасили кожу в похожий тон и несли сумки «Bolt». Другая группа людей аналогичным образом иронизировала над темнокожими. Хотя многие считают, что шествие было юмористическим, большинство выражает возмущение увиденным. Несколько мнений о шествии мы собрали в этой статье.

Однако теперь своим мнением поделился и живущий в Латвии индийский создатель контента Гокул. Узнаваемость на платформе “TikTok” он получил благодаря различным видео, в которых рассказывает о латышском языке. Но теперь Гокул выступил с видео, в котором реагирует на праздничное шествие в Сабиле.

В видео Гокул говорит (перевод с английского):

«Какого черта? Какого черта происходит в этой стране? Я был на передовой, рассказывая о Латвии — о том, насколько она хороша. Я учу язык, принимаю культуру, и вот что я вижу! Абсолютный расизм!

Я не знаю, кому показалось, что это хорошая идея — делать что-то подобное. Я знаю, что Латвии предстоит пройти долгий путь, но это все еще Европа. А потом вы удивляетесь, почему люди не едут в Латвию, почему люди не переезжают в Латвию! Вы не можете винить меня в том, что я не могу понять, хочу ли я остаться в Латвии или хочу уехать. Это лишь показывает, что не имеет значения, что ты делаешь — тебя все время оценивают по твоей расе».

Он продолжает, говоря, что это не театральное выступление:

«Цвет нашей кожи или то, чем мы зарабатываем на жизнь, — это не перформанс, это наша жизнь!» Мужчина подчеркивает, что уже давно рассказывает своим подписчикам, что его соотечественники занимаются в нашей стране разной работой, а не только доставляют еду. «И даже если это доставка еды, что в этом такого плохого?» — спрашивает он, добавляя, что деньги как-то нужно зарабатывать, и они делают это законным способом.

«С меня хватит! Я больше не могу этого выносить! Я не знаю, что сказать…» — говорит мужчина в конце видео.

@itsbygokul I'm so frikking done guys. I'm so tired of kicking down doors, making excuses, saying it's not so bad, saying it's getting better when this is what I see around me. I was literally in bed about to go to sleep when I was sent this video. I'm brought to the brink of tears watching this. My body is literally shaking and is running cold. No matter how hard you try, how much you do, you never truly belong, do you? I'm absolutely appalled, disgusted and most of all defeated. Please tag anyone and eveyeone who can do something about this. Please hold the ones in chatge repsonsible. Please spread the word. Thanks. ♬ original sound - Life in Latvia by Gokul

После поднявшегося скандала организаторы публично извинились.

«Театрализованное шествие на Сабильском празднике вина — это многолетняя традиция, в основе которой лежат юмор, самоирония и творческая интерпретация выбранной темы. Участники шествия с юмором обыгрывают различные бытовые ситуации, профессии, актуальные для общества события и стереотипы, нередко посмеиваясь как над собой, так и над другими.

Приносим извинения каждому, кого изображенное в шествии задело, поскольку это ни в коем случае не было намерением. Цель организаторов — не способствовать дискриминации или нетерпимости по отношению к какой-либо группе общества, поэтому мы оценим необходимость в дальнейшем более четко определить принципы и ценности шествия. Для Сабиле важно сохранить праздничную традицию так, чтобы она одновременно была творческой, остроумной и уважительной к каждому», — говорится в публикации Сабильского дома культуры в “Facebook”.