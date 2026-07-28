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Садовод посоветовала, какие семена можно сеять в Латвии в начале августа 0 130

Наша Латвия
Дата публикации: 28.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Что посеять в августе?

В первых числах августа на участке можно посеять дайкон, круглую черную редьку и другие виды этого корнеплода. Об этом рассказала садовод и блогер Светлана Самойлова.

Также специалист отметила, что существуют красные и фиолетовые разновидности дайкона, отличающиеся деликатным вкусом без жжения и горечи, а белая редька с красной серединкой в нарезке визуально напоминает колбасу.

До десятого августа огородники могут успеть посеять осенний длинный редис. Такие корнеплоды созревают около двух месяцев, вырастают крупнее обычного редиса и отлично хранятся. Садовод также рекомендовала выращивать зеленую маргеланскую редьку, которая ценится за богатый витаминный состав и высокие вкусовые характеристики.

Помимо корнеплодов, в августе на грядки можно высадить различную зелень для получения свежего урожая. В этот период хорошо приживаются укроп, руккола, шпинат, листовой салат и петрушка. Специалист подчеркнула, что правильный выбор сортов и своевременный посев гарантируют качественный урожай овощей на собственном столе.

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#урожай #август #овощи #садоводство #зелень
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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