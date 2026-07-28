К тысячам наших земляков, в первую очередь, рижанам, исподволь подкрадывается экономический коллапс – благодаря принятым парламентом поправкам к законодательству об аренде, а также решениям столичной Думы, стоимость обслуживания жилья в муниципальных домах улетает в космос.

На этом фоне правительство Латвии решило пересмотреть документ Кабинета Министров N 809 от 30.11.2010 – «Правила об оценке материальной ситуации домохозяйства и получении социальной помощи». Точней – написать новые Правила, ибо в результате 8 заседаний специальной рабочей группы (Министерство благосостояния, Союз самоуправлений ЛатвииЮ социальные службы) изменениям подверглось более 50% их положений. «Цель - усовершенствовать оценку материальной ситуации домохозяйства, пособие социальной помощи и порядок присвоения статуса нуждающегося или малообеспеченного домашнего хозяйства, обеспечивая четкое и единое регулирование».

К людям – помягче

Особенно важным в контексте рукотворного жилищного кризиса, созданного государством и столицей, является жилищное пособие. В отношении данной помощи рабочей группой были «идентифицированы многие проблемы». «Нынешнее регулирование в отдельных аспектах является неполным и требует уточнения».

В частности, социальные службы до сих пор имели чересчур много возможностей отказывать в пособиях, ссылаясь на отсутствие со стороны клиентов т.н. «сотрудничества»

Теперь обещают более гибкий подход: «При определении обязанностей необходимо учитывать индивидуальные возможности клиента, ситуацию и соразмерность, особо оценивая ситуации, например, если лицо ухаживает за ребенком, имеет пенсионный возраст или имеет инвалидность. Обязанности сотрудничества определяются обоснованно и целенаправленно, избегая формального подхода к их применению».

Важно предусмотреть также, что выплачиваемые малоимущим временные выплаты не рассматриваются как доход. В частности, вывели за рамки программы «Darba izmēģinājums» (временное трудоустройство) и «Studētgods» (социальная стипендия учащимся).

Вообще, пункт 4.1 новых Правил перечисляет целых 26 видов доходов, которые не считаются постоянными: в них входят и страховое возмещение, и компенсация за сдачу крови, и даже такая сложная конструкция, как «доход от сдачи в аренду недвижимого имущества ребенка, если есть решение сиротского суда о защите имущественных прав ребенка». Малоимущими продолжают оставаться домохозяйства, члены коих получили кредит на учебу, компенсации пострадавшему лицу в уголовном процессе, пособия по рождению ребенка и смерти лица.

О третьем лице и садовом домике

В аннотации, подготовленной специалистами Минблага, излагается и еще один довольно распространенный случай поводов для отказа в пособии:

«На практике констатировано, что в случаях, когда жилищные расходы домохозяйства полностью или частично покрываются третьими лицами, такая поддержка нередко считается доходом, хотя по сути она предназначена для покрытия конкретных расходов. Это касается ситуаций, когда лицо в первый раз обращается в социальную службу и указывает, что в предыдущий период расходы на жилье покрывало третье лицо, или социальная служба в отчете счета клиента констатирует, что на лицевой счет зачисляются денежные средства с указанием на оплату расходов на жилье и они фактически в полном объеме расходуются на эти цели».

Теперь подобные транши от родственников и близких не будут считаться доходом.

Аналогично, ранее препятствием к получению пособия служило наличие т.н. дачи – то есть, чаще всего, построенного в прошлой социально-экономической формации дощатого сооружения на нескольких сотках земли. Как констатировали в Минблаге:

«Критерий сезонного использования, применяемый при оценке садового дома, трудно объективно поддается проверке».

Поэтому, наряду с «видами доходов, которые не считаются доходами», в новых Правилах указываются «виды имущества, которые не считаются имуществом».

В таковые, между прочим, входят:

-Единственная недвижимость домохозяйства либо его часть, где задекларирован заявитель;

-Земельная собственность, не превышающая 5 гектаров, а также функционально принадлежащие данному недвижимому имуществу хозяйственные постройки;

-Недвижимость ребенка.

В качестве собственности, которая не является препятствием для получения пособия, теперь рассматривается также «транспортное средство, чья полная масса не превышает 3500 килограммов, и в том числе есть не более как одна легковая автомашина в домохозяйстве, а также необходимая сельскохозяйственная техника».

«Если в домашнем хозяйстве имеется двое и более детей или лицо, которому выдано заключение о медицинских показаниях для специального приспособления легкового автомобиля и получения пособия для компенсации транспортных расходов, не более двух легковых автомобилей».

Земля и воля

Отметим, со своей стороны, что при сведении новых Правил, их авторы не определили, то ли сознательно, то ли по непониманию – что же считать «земельной собственностью». Сам факт наличия участка, конечно, не делает человека богатым – плодородные площади в Елгавском и Бауском краях ныне оцениваются в весьма умеренные 13-16 тысяч гектаров. И, продав свои 5 гектаров, человек вряд ли сможет купить в Риге что-то лучшее, чем квартиру в панельном доме времен планового хозяйства. Лесные участки уже стоят дороже – в пределах 25 тысяч, в зависимости от близлежащих транспортных артерий.

Однако, например, в Марупском крае стоимость 1 гектара под застройку оценивается в 50 000 евро. Если же говорить о столице, то рижские цены колеблются от 300 000 до 1 000 000 евро, в зависимости от разрешенного объема строительства и наличия коммуникаций.

Поэтому очень странно, что при определении земли, которую разрешено иметь дотируемым домохозяйствам, не учтена ее потенциальная стоимость – как и то, обрабатываема ли она. Впрочем, вероятно, в ведомстве Рейниса Узулниекса (Союз «зеленых» и крестьян) попросту решили таким, ненавязчивым, образом, подкормить свою электоральную базу.