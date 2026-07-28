Появление садовых слизней на участке — явление распространённое, но периодически в СМИ и соцсетях появляются тревожные сообщения: моллюски могут быть переносчиками опасного лёгочного червя, вызывающего тяжёлые поражения нервной системы. Действительно ли владельцы дач под угрозой?

Кандидат медицинских наук, терапевт Наталья Миропольская успокаивает: этот паразит распространён в Юго-Восточной Азии, на островах Тихого океана и в Австралии — в наших краях подобный путь заражения не характерен.

По словам врача, климатические условия нашего региона не способствуют выживанию и распространению этого паразита, поэтому паниковать при виде слизня на грядке точно не стоит. Гораздо более реальную угрозу, подчёркивает эксперт, представляют обычные кишечные инфекции, которые возникают при употреблении плохо вымытых овощей и ягод, а также при контакте грязных рук со слизистыми оболочками.

Специалисты подчёркивают: полностью отказываться от урожая из-за появления слизней не нужно. Достаточно соблюдать несколько простых, но обязательных правил, которые защитят от большинства инфекций.

Прежде всего, необходимо тщательно промывать все овощи, зелень и ягоды под проточной водой – желательно с использованием щётки для корнеплодов. Следует удалять все повреждённые участки плодов, где могли скопиться бактерии, и ни в коем случае не употреблять овощи с признаками гнили – даже после обрезки, так как токсины уже могли распространиться по всему продукту.

Кроме того, после работы в огороде обязательно нужно мыть руки с мылом, а также не пробовать овощи и ягоды прямо с грядки без предварительного мытья – это привычка, которая может стоить нескольких дней неприятных симптомов.

Отдельного внимания, по словам врача, заслуживает кухонная гигиена: рекомендуется использовать отдельные разделочные доски для немытых овощей и уже готовых продуктов, которые не будут проходить термическую обработку, чтобы избежать перекрёстного заражения.

Температура, рвота и диарея: когда после огорода нужно бежать к врачу

Медики напоминают: если после употребления плохо вымытых овощей или ягод у вас или вашего ребёнка появились высокая температура, многократная рвота, сильная диарея (более пяти раз в сутки), выраженные боли в животе или признаки обезвоживания – сухость во рту, головокружение, редкое мочеиспускание, – необходимо незамедлительно обратиться за медицинской помощью.

В подавляющем большинстве случаев такие симптомы связаны именно с обычными кишечными инфекциями, возбудители которых попадают в организм с немытыми продуктами или через грязные руки, а не с экзотическими паразитами от слизней.

Своевременное обращение к врачу, как правило, позволяет быстро купировать симптомы и избежать осложнений, поэтому не стоит заниматься самолечением и надеяться, что «само пройдёт», особенно если речь идёт о детях или пожилых людях. Соблюдение простых правил гигиены – это надёжная защита не только от слизней, но и от множества других неприятных заболеваний, резюмирует Наталья Миропольская.