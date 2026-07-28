Сегодня, во Всемирный день борьбы с гепатитом, Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC) призвал жителей Латвии воспользоваться возможностью бесплатно пройти тестирование на гепатиты B и C. До 2 августа экспресс-тесты будут доступны в ряде городов страны.

Как сообщили в SPKC, цель Всемирного дня борьбы с гепатитом — привлечь внимание к профилактике, ранней диагностике и лечению вирусных гепатитов, а также напомнить о важности заботы о здоровье печени.

До 2 августа в пунктах профилактики ВИЧ можно бесплатно, анонимно и конфиденциально пройти экспресс-тестирование на ВИЧ, гепатиты B и C, а также сифилис. Перед тестированием и после него специалисты проведут консультацию. Для посещения необходима предварительная запись.

Акция проходит в Бауске, Даугавпилсе, Екабпилсе, Юрмале, Кулдиге, Лиепае, Лимбажи, Огре, Риге, Талси, Валке, Валмиере и других городах. Полный список пунктов тестирования и график их работы опубликован на сайте SPKC.

В центре напоминают, что гепатиты B и C часто протекают бессимптомно, поэтому человек может долгие годы не подозревать об инфекции. Единственный способ своевременно выявить заболевание — пройти обследование.

Лечение гепатита C в Латвии оплачивается государством. Своевременная диагностика позволяет избежать тяжелых поражений печени, а успешное лечение снижает риск дальнейшего распространения инфекции.

Вирусы гепатитов B и C чаще всего передаются через контакт с инфицированной кровью — например, при использовании нестерильных медицинских инструментов, во время нанесения татуировок или пирсинга, а также при совместном использовании бритв, зубных щеток и других предметов личной гигиены. Гепатиты A и E, в свою очередь, обычно распространяются через загрязненную пищу и воду или при несоблюдении правил гигиены.

SPKC также напоминает, что защититься от вирусных гепатитов помогают вакцинация против гепатитов A и B, соблюдение правил личной гигиены, безопасное сексуальное поведение и обращение только в проверенные медицинские и косметологические учреждения.

Специалисты рекомендуют каждому человеку хотя бы один раз в жизни пройти обследование на гепатиты B и C. Простая и бесплатная проверка может помочь выявить заболевание на ранней стадии, когда лечение наиболее эффективно и позволяет избежать серьезных осложнений.