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В Риге сузили одну из самых загруженных улиц: водители возмущены новым решением 1 1053

Наша Латвия
Дата публикации: 28.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Улица Сенчу
ФОТО: LETA

В Риге завершилась реорганизация движения на улице Сенчу, где вместо двух полос в каждом направлении теперь осталась одна. В мэрии говорят о повышении безопасности пешеходов, однако многие автомобилисты, политики и эксперты считают проект необоснованным и опасаются серьезных пробок.

На улице Сенчу перед перекрестком с улицей Бривибас вместо двух полос в каждом направлении теперь организовано движение по одной полосе. В Рижской думе объясняют изменения заботой о безопасности пешеходов.

Однако нововведение вызвало волну критики. Против проекта выступили не только жители и министр экономики Виктор Валайнис, но и ведущий программы «Zebra» Паулс Тимротс.

По словам Тимротса, раньше здесь был обычный пешеходный переход через четыре полосы движения, а теперь появилась островок безопасности с пластиковыми столбиками, из-за которого существенно сузили проезжую часть.

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LETA

Съемочная группа программы в течение 15–20 минут не увидела ни одного пешехода, воспользовавшегося новым переходом. При этом рядом практически нет жилых домов, а после перехода люди упираются в забор и строительную площадку — ближайший проход ведет лишь к советскому воинскому кладбищу.

Эксперты также раскритиковали организацию движения для автомобилистов. Перед сужением дороги отсутствует необходимая предупреждающая разметка, поэтому водители, перестраиваясь в одну полосу, нередко пересекают сплошную линию, фактически нарушая правила.

Пользователи соцсетей считают, что проект не имеет убедительного обоснования, приведет к заторам и увеличит загрязнение воздуха из-за более медленного движения транспорта.

Несмотря на заявления городских властей о повышении безопасности, проект на улице Сенчу вызвал широкий общественный резонанс. Многие требуют объяснить, на основании каких данных было принято решение о столь радикальной реорганизации движения.

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#транспорт #безопасность #пробки #критика #дорожное движение
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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