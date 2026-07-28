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В школах сохраняется высокое число пропусков по неуважительной причине 0 8

Наша Латвия
Дата публикации: 28.07.2026
LETA
Изображение к статье: пустой школьный класс

Ситуация с длительными пропусками занятий в школах за год существенно не изменилась, и число пропусков по неуважительной причине по-прежнему велико, свидетельствует обобщенная информация Государственной службы качества образования (ГСКО) за 2024/2025 учебный год.

Длительными пропусками по неуважительной причине считаются более трех пропущенных учебных дней в дошкольном учреждении или более 20 учебных часов в программах общего и профессионального образования. В первом семестре занятия по неуважительной причине длительно пропускал 5051 ученик, а во втором семестре их число выросло до 8094.

Данные Государственной информационной системы образования свидетельствуют, что в программах общего основного образования по меньшей мере один учебный час по неуважительной причине пропустили 33 705 учеников в первом семестре и 42 065 учеников во втором семестре. ГСКО оценивает это число как очень большое, учитывая, что основное образование в Латвии является обязательным. Общее число длительно пропущенных по неуважительной причине часов в основном образовании выросло со 160 925 в первом семестре до 296 187 во втором семестре.

В качестве наиболее частых причин длительных пропусков по неуважительной причине учебные заведения называют отсутствие учебной мотивации, семейные обстоятельства и проблемы со здоровьем, не подтвержденные справкой от врача. В отчете упоминаются и другие причины, например, пропуски отдельных учебных предметов, бродяжничество, посещение автошколы, начало трудовых отношений, зависимости и психологические проблемы.

Чтобы сократить количество пропусков по неуважительной причине, школы чаще всего организуют беседы с учениками и их родителями, а также привлекают муниципальные социальные службы и сиротские суды. Самоуправления в случае необходимости обеспечивают социальную работу с семьями, привлечение вспомогательного персонала, лечение от зависимостей и сотрудничают с Государственной и муниципальной полицией.

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#образование #Латвия #школы #родители #здоровье
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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