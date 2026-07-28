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В Талсинском крае ливни повредили 53 участка дорог 0 80

Наша Латвия
Дата публикации: 28.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: размытая дорога

Прошедшие на прошлой неделе ливни повредили 53 участка дорог в Талсинском крае, сообщил агентству ЛЕТА председатель Талсинской краевой думы Ансис Берзиньш.

По его словам, степень повреждений различается: на четырех участках зафиксированы серьезные разрушения, тогда как на остальных они оцениваются как средние или незначительные.

"На этой неделе мы начнем устранять самые мелкие повреждения, а на следующей планируем завершить ценовые опросы, необходимые для проведения более масштабных ремонтных работ", - сказал Берзиньш.

Он также сообщил, что к концу прошлой недели высокий уровень воды из реки Дурсупе сместился в сторону реки Роя в Валдгалской волости, а в понедельник вода уже активнее направлялась в реку Стенде в сторону Вентспилсского края.

По словам Берзиньша, наиболее серьезным объектом, судьба которого потребует широкой дискуссии и значительного финансирования, остается плотина Дурсупской мельницы, прорванная наводнением в ночь на прошлый понедельник. Сейчас рассматриваются различные варианты дальнейших действий.

Наибольшие споры вызывает предложение не восстанавливать плотину, а демонтировать ее, восстановив естественное русло реки Дурсупе, ее течение и пути миграции рыбы. Против такого решения выступают местные жители, которые опасаются, что с исчезновением плотины село Дурсупе лишится привычного ландшафта с озером. В свою очередь против восстановления плотины выступают защитники природы, а также не позволяют действующие нормативные требования.

Берзиньш подчеркнул, что существует несколько вариантов восстановления гидросооружения, поэтому все возможные решения необходимо всесторонне оценить, сравнить и обсудить с экспертами в области охраны окружающей среды и гидротехнических сооружений, а также с жителями Валдгалской волости.

Уже сообщалось, что в понедельник, 20 июля, в Талсинском крае выпало более 74 мм осадков - всего на 4 мм меньше месячной нормы.

Из-за интенсивных ливней была прорвана плотина Дурсупского мельничного озера, затоплены прилегающие территории и размыты несколько участков дорог, в том числе региональная автодорога Юрмала-Талси. Кроме того, подтоплены общественные здания в Талси и Пастенде.

Сильные ливни нанесли наибольший ущерб дорожной инфраструктуре. По оценкам самоуправления, восстановление разрушенных дорог обойдется примерно в 1 млн евро. Для устранения всех повреждений в сети государственных автодорог в окрестностях Талси потребуется почти полмиллиона евро.

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#экология #ущерб #реки
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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