С 28 по 30 июля в связи с официальным визитом генерал-губернатора Австралии Саманты Мостин в Риге будут введены временные ограничения движения и парковки. В отдельных районах Старого города и центра столицы возможны кратковременные перекрытия дорог.

Как сообщили в Рижской думе, с 07:00 28 июля до 17:00 30 июля будет запрещена остановка и стоянка автомобилей на улице Театра (Teātra iela) на участке от бульвара Аспазияс до улицы Вальню, а также на 50-метровом участке левой стороны бульвара Аспазияс в направлении улицы Калькю.

28 июля при необходимости движение транспорта могут временно ограничить или полностью перекрыть на Ратушной площади, площади Латышских стрелков, а также на маршруте передвижения официальной делегации по Старой Риге.

29 июля с 07:00 до 22:00 будет запрещена остановка и стоянка транспорта на Пилсской площади, на участке улицы Пилс от Польских ворот до площади Пилс, а также на участке улицы Маза Пилс от Даугавских ворот до площади.

Кроме того, с 07:00 до 12:00 ограничения на парковку будут действовать на отдельных участках бульвара Зигфрида Анны Мейеровица, бульвара Аспазияс и площади Свободы.

С 07:00 до 15:00 стоянка автомобилей также будет запрещена на правой стороне бульвара Бривибас — от здания Рижского окружного суда до улицы Элизабетес. При необходимости движение будут временно перекрывать на площади Пилс, у здания Банка Латвии, на прилегающих улицах, а также на площади Свободы.

30 июля с 07:00 до 17:00 запрет на остановку и стоянку будет действовать на площади Яниса Розенталя.

При необходимости движение также могут временно ограничить у здания Латвийской национальной библиотеки на бульваре Узварас, а также на участке улицы Калнциема от улицы Слокас до улицы Какту.

В Рижской думе отметили, что движение общественного транспорта и пешеходов возле объектов, которые посетит австралийская делегация, будет регулироваться в зависимости от ситуации.

Водителям рекомендуют заранее планировать маршруты и учитывать временные ограничения в центре Риги. Наиболее заметные изменения коснутся Старого города, площади Свободы и прилегающих улиц, где в течение трех дней возможны кратковременные перекрытия движения.