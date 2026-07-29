За прошлый год Государственная служба качества образования получила около 600 жалоб на работу учебных заведений. Большинство обращений поступило от родителей и касалось организации учебного процесса, работы школ и исполнения педагогами своих обязанностей.

В 2025 году Государственная служба качества образования (ГСКО) получила 600 обращений, связанных с деятельностью образовательных учреждений. Это примерно столько же, сколько годом ранее.

Помимо рассмотрения жалоб, специалисты службы провели 165 проверок в учебных заведениях и предоставили около тысячи консультаций.

Чаще всего в ГСКО обращались родители школьников. Основная часть жалоб касалась общеобразовательных школ, а примерно каждое третье обращение было прямо или косвенно связано с работой педагогов.

Среди наиболее распространенных вопросов — организация учебного процесса, реализация образовательных программ, выполнение учителями своих профессиональных обязанностей, обеспечение безопасности учащихся, а также соблюдение требований к языку обучения. Кроме того, родители нередко поднимали вопросы, связанные с компетенцией самих образовательных учреждений и их учредителей.

Фактически большая часть обращений касается не отдельных конфликтов, а того, как школы организуют повседневную работу и взаимодействуют с учениками и их семьями.

В то же время в сфере высшего образования выросло число обращений, связанных с управлением финансовыми средствами вузов и работой внутренних систем обеспечения качества.

В ГСКО отмечают, что многие конфликты между школами и родителями возникают не из-за самих решений, а из-за недостатка информации и понятных объяснений. Именно поэтому в прошлом году был изменен порядок рассмотрения обращений.

Теперь к разрешению подобных ситуаций активнее привлекаются учредители образовательных учреждений. Предполагается, что это позволит быстрее урегулировать спорные вопросы и улучшить взаимодействие между школами и родителями.

Количество жалоб на работу образовательных учреждений остается стабильным, однако в ГСКО рассчитывают, что более тесное участие учредителей и улучшение коммуникации помогут сократить число конфликтных ситуаций.