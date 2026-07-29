Жителей Латвии призывают поддержать дальнейшее лечение и реабилитацию альпиниста Мартиньша Билзенса, который получил тяжелейшие травмы во время трагической экспедиции на высочайшую вершину Северной Америки — Денали. Спустя два месяца после несчастного случая он вернулся на родину, где продолжит восстановление.

Как сообщили родственники альпиниста, семья искренне благодарит всех, кто уже оказал финансовую помощь и моральную поддержку. Именно благодаря пожертвованиям удалось организовать возвращение Билзенса из США в Латвию.

«Мы благодарны за каждое пожертвование и каждое слово поддержки, которые помогли Мартиньшу вернуться домой. Отдельная благодарность врачам, которые сделали все возможное ради его выздоровления», — говорится в обращении семьи.

Врачи разрешили перелет домой

По словам близких, за два месяца состояние Мартиньша значительно улучшилось. Американские медики разрешили ему совершить длительный перелет из Анкориджа в Ригу регулярным пассажирским рейсом в сопровождении медицинского работника.

После критического периода и первых недель в отделении интенсивной терапии Билзенс постепенно восстановил жизненно важные функции. Сейчас он свободно общается, самостоятельно передвигается и продолжает восстанавливать навыки ходьбы.

Врачи США оценивают ход восстановления как успешный. Однако впереди альпиниста ожидает длительный и дорогостоящий курс лечения и реабилитации в Латвии, который будет проходить под наблюдением специалистов.

Как помочь

Поддержать Мартиньша Билзенса можно, сделав пожертвование через портал Ziedot.lv с помощью интернет-банка или банковской карты. Средства также можно перечислить напрямую на счет фонда Ziedot.lv, указав в назначении платежа: «Palīdzēsim Mārtiņam Bilzēnam» («Поможем Мартиньшу Билзенсу»).

Единственный, кому удалось выжить

Как сообщалось ранее, вечером во вторник Билзенс вернулся в Латвию из Аляски. Он стал единственным из четырех участников экспедиции, которому удалось выжить после падения с высоты около 300 метров на склоне Денали.

Трагедия произошла в конце мая. Во время восхождения погибли трое латвийских альпинистов — Инесе Пучека, Вия Олте и Ренар Кунигс-Салакс. Сам Билзенс в крайне тяжелом состоянии был доставлен в больницу Анкориджа.

Остальные трое участников экспедиции — Валдис Пуриньш, Эдгар Маджулис и Гунтис Свариньш — были эвакуированы с горы спасателями. У двоих из них были диагностированы обморожения.

По информации посольства Латвии в США, в ночь на 4 июня тела трех погибших были доставлены с Денали к подножию горы.

Как произошла трагедия

По данным Национальной службы парков США, несчастный случай произошел на участке маршрута между верхним лагерем High Camp и перевалом Denali Pass. Четверо альпинистов из семичленной латвийской группы сорвались со склона в районе перевала на высоте около 5545 метров.

Трое их товарищей после попытки помочь пострадавшим смогли самостоятельно вернуться в верхний лагерь и вызвать спасателей.

О самой экспедиции

Экспедиция латвийских альпинистов проходила с 10 мая по 11 июня. Ее целью было восхождение на Денали — высочайшую вершину Северной Америки высотой 6190 метров.

Денали считается одной из самых сложных гор для восхождения. Она расположена всего в 390 километрах от Северного полярного круга, а маршрут начинается на леднике Кахилтна на высоте около 2200 метров. Добраться до базового лагеря можно только самолетом, который садится прямо на лед.

Альпинисты ранее отмечали, что главной сложностью экспедиции является не столько высота, сколько экстремальный холод. Им предстояло выдерживать морозы до –30 градусов, снежные бури и провести более трех недель в палатках на снегу, перенося рюкзаки весом около 25 килограммов и буксируя сани с таким же грузом.

За время маршрута участникам необходимо было преодолеть почти 4000 метров перепада высот и пройти около 100 километров, причем многие участки приходилось проходить несколько раз, доставляя наверх снаряжение и запасы продовольствия.

До этой экспедиции Валдис Пуриньш, Эдгар Маджулис и Инесе Пучека уже принимали участие в сложных высотных восхождениях, покорив вершины Авиценны (7134 м), Озоди (7105 м) и Сомони (7495 м), а также совершив первое восхождение на почти шеститысячную вершину в долине Минджара в Памире. Организаторы экспедиции отмечали, что необходимый опыт высотных восхождений имели и остальные участники — Вия Олте, Ренар Кунигс-Салакс, Мартиньш Билзенс, Зеймулс и Гунтис Свариньш.

Возвращение Мартиньша Билзенса в Латвию стало важным этапом его восстановления после одной из самых трагических альпинистских экспедиций последних лет. Однако впереди его ждет продолжительное лечение и реабилитация, на которые семье необходима помощь неравнодушных людей.