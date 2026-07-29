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Латвия готовит новые ограничения для иностранных студентов: за что могут отчислить 0 14

Наша Латвия
Дата публикации: 29.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: университет
ФОТО: Unsplash

В Латвии хотят ужесточить правила для иностранных студентов из Министерство образования и науки предлагает ужесточить требования к студентам из стран, не входящих в ЕС. Вузы могут обязать быстрее отчислять тех, кто не посещает занятия, а о длительных необоснованных пропусках — сообщать Государственной пограничной службе.

В Латвии обсуждаются новые правила для иностранных студентов из третьих стран. Соответствующие поправки к Закону о высших учебных заведениях подготовило Министерство образования и науки, а некоторые университеты уже намерены усилить контроль перед началом нового учебного года, сообщают общественные СМИ.

Одно из главных предложений касается посещаемости. Согласно проекту, вуз должен будет отчислить студента из третьей страны не позднее чем через 20 дней, если тот не участвовал в учебном процессе десять дней подряд и с ним невозможно связаться. Аналогичная мера предусмотрена и для студентов, которые в течение месяца посетили менее 80% занятий, предусмотренных учебной программой.

Кроме того, университеты хотят обязать оперативно информировать Государственную пограничную службу о случаях, когда студент без уважительной причины отсутствует на занятиях три дня подряд и не выходит на связь. Сделать это предлагается не позднее чем через три рабочих дня.

Однако именно этот пункт уже вызвал разногласия между министерствами. Министерство внутренних дел считает, что меры должны быть еще строже. В ведомстве напоминают, что парламентская следственная комиссия ранее рекомендовала высылать студентов из третьих стран уже после трех необоснованных пропусков занятий.

Еще одно направление предлагаемых изменений связано с усилением проверки поступающих. Министерство образования считает необходимым тщательнее оценивать мотивацию иностранных абитуриентов, а также уровень владения языком обучения.

Поводом для этого стали случаи, когда студенты, зачисленные на англоязычные программы латвийских вузов, не могли ответить даже на простые вопросы на английском языке во время собеседований в дипломатических представительствах Латвии при оформлении виз.

В случае принятия поправок университетам придется гораздо внимательнее контролировать посещаемость иностранных студентов и оперативно сообщать государственным органам о нарушениях. Одновременно могут стать строже требования к поступлению, особенно в части знания языка и подтверждения намерения действительно получать образование.

Предложения Министерства образования пока находятся на стадии согласования с другими ведомствами. Окончательное решение о новых правилах для иностранных студентов предстоит принять правительству и Сейму.

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#образование #Латвия #студенты #правила #вузы #иностранные студенты
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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