Министр обороны Латвии Райвис Мелнис обсудил с руководством Центра яунсаргов внедрение обучения беспилотным летательным аппаратам. Новые навыки планируют включить как в программу движения яунсаргов, так и в курс государственной обороны в школах.

Во время визита в Центр яунсаргов министр ознакомился с работой учреждения, его основными задачами и планами дальнейшего развития. Особое внимание было уделено роли организации в патриотическом воспитании молодежи и укреплении системы всеобъемлющей государственной обороны, сообщает Минобороны ЛР.

Дроны станут частью обучения

Одной из главных тем встречи стало внедрение обучения работе с беспилотными летательными аппаратами. Министр обсудил с руководством центра сотрудничество с учебным центром беспилотных систем Drone House, где инструкторы проходят профессиональную подготовку и повышают квалификацию.

Полученные знания и практические навыки они затем будут передавать участникам движения яунсаргов и школьникам, изучающим предмет государственной обороны.

Подготовка к современным вызовам

По словам Райвиса Мелниса, в нынешней геополитической ситуации движение яунсаргов и курс государственной обороны играют важную роль в повышении устойчивости общества и укреплении безопасности страны.

Министр отметил, что современные беспилотные технологии стремительно меняют характер военных действий, поэтому важно, чтобы молодежь уже со школьной скамьи получала знания и навыки, соответствующие требованиям времени.

«В современных геополитических условиях движение яунсаргов и курс государственной обороны стали основой укрепления устойчивости нашего общества и безопасности государства. Они не только воспитывают у молодежи патриотизм и чувство гражданской ответственности, но и дают практические навыки. Технологии беспилотных систем стремительно меняют современное военное дело, поэтому важно, чтобы молодые люди уже со школьной скамьи получали знания и умения, соответствующие требованиям сегодняшнего дня», — подчеркнул министр обороны Латвии Райвис Мелнис.

Что представляет собой Центр яунсаргов

Центр яунсаргов является государственным учреждением, подчиненным Министерству обороны Латвии. Его задача — вовлекать молодежь в систему всеобъемлющей государственной обороны, развивать гражданскую ответственность и патриотизм, обучать основам обороны страны, а также совершенствовать физическую подготовку и практические навыки молодых людей.

Кроме того, центр сотрудничает с общественными организациями и молодежными объединениями как в Латвии, так и за рубежом.

Латвия продолжает адаптировать систему подготовки молодежи к современным реалиям безопасности. Включение обучения управлению беспилотниками в образовательные программы свидетельствует о том, что технологии дронов становятся неотъемлемой частью подготовки будущих специалистов в сфере обороны.