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Латвию ждет теплый день без осадков: где температура поднимется до +24 градусов 0 60

Наша Латвия
Дата публикации: 29.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Мальчик прыгает в реку
ФОТО: LETA

Среда порадует жителей Латвии теплой и преимущественно сухой погодой. Воздух прогреется до +24 градусов, а дожди в большинстве регионов не ожидаются.

В среду в Латвии станет заметно теплее — дневная температура воздуха составит от +19 до +24 градусов.

По прогнозам синоптиков, облаков в течение дня станет больше, однако в Видземе и Латгале сохранится больше солнечных часов. Существенных осадков не ожидается, поэтому день подойдет для прогулок и работы на открытом воздухе.

Западный ветер будет слабым или умеренным, поэтому даже при увеличении облачности погода останется комфортной.

В Риге день также пройдет без дождя. Временами солнце будет скрываться за облаками, а слабый юго-западный ветер в течение дня сменится северо-западным. Максимальная температура в столице достигнет +23 градусов.

Высокое атмосферное давление продолжает определять погоду в стране, поэтому существенных изменений в течение дня не ожидается. Атмосферное давление составит 1015–1019 гектопаскалей.

Такие погодные условия означают, что среда пройдет спокойно, без резких погодных сюрпризов. При этом более солнечная погода сохранится не во всех регионах страны — больше всего солнца ожидается на востоке и северо-востоке Латвии.

В целом жителей Латвии ждет теплый летний день с комфортной температурой, слабым ветром и без существенных осадков.

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#Рига #погода #Латвия #прогноз #солнце #дождь #температура
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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