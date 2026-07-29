По словам специалиста по питанию клиник VCA, питаться надо разнообразно в любое время года, это обязательный залог здоровья! Летом, конечно, следует максимально включать в рацион зелень, овощи и фрукты, особенно местные, балтийские. «При этом нельзя забывать о нежирном мясе, рыбе и морепродуктах, – подчеркивает доктор - Не стоит игнорировать цельнозерновой хлеб и молочные продукты»

«Несмотря на лето, часть людей продолжает питаться достаточно и не следить за рационом, – соглашается с доктором фармацевт Mēness aptieka Ирина Корчагина. – Некоторые посетители аптеки сообщают, что в середине лета чувствуют непонятную усталость, недостаток сил. В такой ситуации советую сходить к врачу, который может назначить проведение ряда анализов на предмет достаточности витаминов и микроэлементов. Часто после таких исследований мы видим нехватку витамина D и еще, особенно часто у молодых женщин, железа и фолиевой кислоты».

По ее словам специалистов некоторые заболевания желудочно-кишечного тракта, такие как синдром раздраженного кишечника или целиакия, могут также снижать способность организма всасывать витамины из пищи. Анастасия Евстюшкина уточняет: «Сдать анализы летом следует также в случае расстройств пищеварения и возможных нарушений всасывания питательных веществ или при наличии риска обезвоживания. Комплект анализов будет полезен также веганам и вегетарианцам, беременным женщинам и кормящим мамам. Контроль уровня витаминов и минералов рекомендуется проводить также пожилым людям, спортсменам, физически работающим – посоветуйтесь со своим семейным врачом или специалистом по питанию! Скажем, в Centrālā laboratorija можно сдать анализы на многие витамины - по отдельности или в составе комплексных панелей. Вы удивитесь, но часто после таких исследований констатирую у своих пациентов дефициты фолиевой кислоты, витаминов группы В, железа».

Ягодный сезон: находим антиоксиданты!

Специалист по питанию обращает внимание на то, что летом усиливается влияние ультрафиолета на кожу, а свободные радикалы (вызывающие воспаления, преждевременное старение и хронические заболевания) увеличивают эту нагрузку изнутри. «Поэтому сейчас нам очень нужны антиоксиданты, – объясняет врач. - Их нам дадут черника, малина, клубника, ежевика, смородина. В них имеются особенно важные летом витамины С и К, а также бета-каротин - из него потом в организме вырабатывается витамин А, а витамина Е в ягодах очень мало, он есть в орехах и маслах), а также антоцианы — природные растительные пигменты, которые считаются одними из самых мощных природных антиоксидантов. Обычный крыжовник, растущий у многих в огороде, богат клетчаткой, содержит витамины группы В и С, а также множество фитонутриентов — природных веществ, защищающих клетки».

Специалист по питанию подчеркивает, что надо чаще включать в свой рацион лиственную зелень: шпинат, капусту кале и листовую, мангольд, кресс-салат, а также бок-чой и листья горчицы. Они богаты витаминами С, В9 (фолиевая кислота), К и каротиноидами, которые также выполняют антиоксидантную функцию.

«Витамин С, как показывают последние исследования ученых, особенно ценен тем, что участвует в выработке коллагена и церамидов (а это главные «кирпичики» защитного барьера кожи), тем самым защищая от агрессивного ультрафиолетового излучения. В связи с этим хочу всем напомнить про облепиху, в которой достаточно большая концентрация витамина С. Кроме того, в масле облепихи есть нужные витамин E и Омега-3 жирные кислоты. Оранжевые ягоды богаты витаминами, антиоксидантами и жирными кислотами, необходимыми для нормальной работы сердца и всего организма», – рекомендует Анастасия Евстюшкина.

«Облепиха присутствует в пищевых добавках. Посоветуйтесь с фармацевтами - мы подскажем, как принимать препарат и нет ли у вас каких-то противопоказаний», – советует Ирина Корчагина.

Солнце никого не наполнит витамином D

Специалист по питанию клиник VCA подчеркивает, что балтийское лето не наполняет нас витамином D в достаточном количестве, как когда-то думали наши бабушки. Тем более что, понимая неполезность чрезмерного солнечного излучения, мы все чаще пользуемся защитными средствами, и это совершенно правильно.

Витамин D надо искать в рыбе - лососе, тунце, сардинах, скумбрии, сельди, в печени трески, а также яичном желтке. Но фокус в том, что для обеспечения минимальной необходимой суточной дозы этого витамина в день в среднем необходимо съедать, например, 250 граммов свежего лосося или 40 яиц либо выпивать 10 кружек молока – столько нам не осилить без отрицательных последствий, – улыбается Анастасия Евстюшкина. - Оптимальный уровень витамина D 25(OH) в организме составляет 40–70 нг/м, недостаточный - 10–30 нг/мл. Сдайте анализы, чтобы понять свою ситуацию: если количество витамина в крови в пределах нормы – это прекрасно, тогда ваша дальнейшая задача летом – поддерживать этот уровень, регулярно принимая обговоренную с врачом или фармацевтом дозу витамина D. При этом важно строго соблюдать указанную дозу».

«Поскольку организм человека не способен синтезировать Омега-3 жирные кислоты, важно получать их, как сказала врач, с красной рыбой, тунцом, икрой, печенью трески, льняным и рапсовым маслом, семенами чиа, грецкими орехами в вашем рационе или с пищевыми добавками (если 1-2 раза в неделю не удается есть жирную рыбу), – вступает в разговор фармацевт. - Взрослым и детям рекомендую рыбий жир - на мой взгляд, лучше именно в жидкой форме, - с лимонным, конфетным, яблочным или другими вкусами, изготовленный из чистого жира печени трески. Такие продукты приятны на вкус и к тому же обогащены витаминами A, D и E. Рыбий жир, содержащий жирные кислоты Омега-3, может быть полезен по многим причинам в любом возрасте – поговорите об этом с врачом и нами, фармацевтами».

Почему возникает дефицит натрия, калия и магния?

Специалист по питанию клиник VCA Анастасия Евстюшкина объясняет, что в жару мы потеем, и это нормально. Но вместе с потом организм активно теряет натрий, калий и магний, а также другие микроэлементы.

«Важно, чтобы в организм поступали все три вещества, поскольку эти минералы тесно взаимосвязаны между собой. Натрий, калий и магний отвечают за проведение нервных импульсов, поддержание водно-солевого баланса и правильную работу мышц, включая сердечный ритм и поддержание давления. Эти элементы тесно взаимодействуют между собой, но каждый из них выполняет собственные функции: калий отвечает за образование и проведение электрических импульсов, а магний регулирует расслабление мышц. Их дефицит приводит к судорогам, мышечной слабости, утомляемости, нарушениям сердечного ритма и в некоторых случаях — к перепадам давления, – объясняет врач. – Если магния в организме становится критически мало, клетка физически не может удержать калий, и он просто "утекает" наружу...»

Врач отмечает, что много калия содержит бананы, картофель, фасоль, томаты, курага, авокадо, шпинат. Источник магния - тыквенные семечки, миндаль, кунжут, гречневая крупа. «Частая ситуация – человек принимает мочегонные препараты и в жару приходит в аптеку с жалобами на плохое самочувствие (судороги, тремор пальцев, подергивание века и др.), – акцентирует внимание фармацевт Mēness aptieka. – В такой ситуации мы можем посоветовать срочно проконсультироваться с доктором, а также начать прием пищевых добавок, содержащих калий и магний: строго по инструкции, с учетом индивидуальных особенностей организма».

«Калий необходим не только скелетным мышцам, но и гладкой мускулатуре, из которой состоят внутренние органы. При гипокалиемии стенки кишечника теряют тонус, что приводит к дискомфорту в животе и, как вариант, к упорным запорам», – добавляет врач.

❗ Не забывайте пить воду! Чтобы рассчитать свою норму жидкости в день, умножаем коэффициент 30 или 35 на свой вес (только если индекс массы тела нормальный, если лишний вес/ожирение - считаем на идеальный вес), из которых 70% - чистая вода.

«Август и сентябрь — лучшее время, когда мы можем и должны побаловать себя живыми витаминами, максимально разнообразив свой стол сезонной зеленью, овощами, ягодами и фруктами, – говорит специалист по питанию VCA Анастасия Евстюшкина. - Но все мы -- разные и поэтому в случае хронических болезней, ожирения и других ситуаций следует хотя бы один раз посоветоваться со специалистом по питанию, сдать по его рекомендации необходимые анализы и всегда общаться с фармацевтом при выборе любых пищевых добавок».