Нужно ли было сразу отменить обязательное изучение русского языка в латвийских школах после начала войны в Украине? В эфире TV24 бывший министр и политолог вступили в острую дискуссию, так и не придя к согласию, сообщает Otkrito.lv.

Нужно ли было сразу отменить обязательное изучение русского языка в латвийских школах после начала войны в Украине? В эфире TV24 бывший министр и политолог вступили в острую дискуссию, так и не придя к согласию, сообщает Otkrito.lv. В эфире программы "Preses klubs" на TV24 разгорелась дискуссия о месте русского языка в системе образования Латвии. Политолог Вейко Сполитис и бывший министр финансов (1999-2000) Эдмунд Крастиньш по-разному оценили отказ от обязательного изучения русского языка в латвийских школах.

По мнению Крастиньша, после полномасштабного вторжения России в Украину власти Латвии слишком долго откладывали решение об отмене обязательного изучения русского языка для латышских школьников. "Посмотрите, что произошло. Началась война, было принято решение, что не нужно заставлять детей учить русский язык. Сколько длился этот процесс? Три года. Три года не могли отменить обязательное преподавание русского языка латышским детям", - заявил он.

По словам бывшего министра, политическому руководству не хватило решимости принять это решение раньше. "Очевидно, тогдашний министр от "Единства" боялся, что придется уволить тысячи или сотни учителей русского языка. Они этого боялись и поэтому ничего не делали. Это преподавание можно было прекратить за один день", - сказал Крастиньш.

Политолог Вейко Сполитис с такой оценкой не согласился. Он напомнил, что именно министр образования от "Единства" Карлис Шадурскис ранее проводил масштабные реформы в языковой политике. По мнению Сполитиса, столь серьезные изменения невозможно проводить одномоментно, не предложив школьникам альтернативу. "Я могу согласиться, что можно было рубить с плеча, но нужно было предложить что-то взамен. Если у нас нет французского, испанского, шведского или других языков, которые можно предложить детям, именно поэтому и нужен переходный период", - пояснил политолог.

Во время дискуссии собеседники поспорили и о том, можно ли говорить, что изучение русского языка навязывали школьникам. Крастиньш убежден, что фактически выбора у детей не было. "Их заставляли учить русский язык. Они должны были ходить на эти уроки. Насколько мне известно, если они не посещали занятия, то не получили бы документ об окончании школы", - заявил он. Однако Сполитис утверждает, что родители могли отказаться от его изучения. "Не заставляли. Где были демонстрации латышских родителей? Покажите мне хотя бы одну такую демонстрацию", - возразил он.

По его словам, в отдельных случаях родители обращались в школы с письменными заявлениями и добивались освобождения детей от изучения русского языка. "Моя простая логика говорит следующее: если я не хочу, чтобы мой ребенок учил русский язык, я говорю об этом, и он его не изучает. Были родители, которые писали заявления, и школа разрешала этого не делать", - сказал Сполитис.

В итоге участники дискуссии остались при своих позициях.