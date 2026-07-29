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Семейные врачи не могут найти медсестер: в Валке уже закрылась практика на 1450 пациентов 5 622

Наша Латвия
Дата публикации: 29.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Врач в отчаянии
ФОТО: BB.LV/AI

Нехватка медсестер и помощников семейных врачей становится одной из самых острых проблем латвийской системы здравоохранения. В Валке врач был вынужден закрыть практику с 1450 пациентами, а в других регионах медики месяцами не могут найти сотрудников, конкурируя с больницами и частными клиниками.

Дефицит медицинского персонала все сильнее сказывается на работе семейных врачей в Латвии. Из-за невозможности найти медсестру и помощника семейный врач Марис Натра был вынужден закрыть свою практику в Валке, где были зарегистрированы около 1450 пациентов, пишет Latvijas Avīze.

При этом у врача действует сертификат на работу до 2030 года, однако продолжать прием без необходимого персонала оказалось невозможно.

По словам Натры, о проблеме он предупредил Национальную службу здравоохранения еще за три месяца. За это время были опубликованы объявления о вакансиях, а к поиску сотрудников подключилось и самоуправление. Несмотря на семь откликов, ни один кандидат не согласился работать на полную ставку.

По словам врача, большинство соискателей были готовы работать лишь на четверть или половину ставки, чего недостаточно для полноценной работы практики.

С аналогичной проблемой столкнулась семейный врач из Талси Мара Мелдере. Более полугода она не могла найти медсестру для своей практики, в которой зарегистрированы около 1600 пациентов, включая более 700 детей.

На протяжении длительного времени врачу приходилось работать практически одной. Она самостоятельно выполняла процедуры, которые обычно входят в обязанности медсестры, — снимала электрокардиограммы, накладывала швы, делала перевязки. Поддерживать работу помогал только регистратор без медицинского образования, который отвечал на звонки и занимался организационными вопросами.

По словам Мелдере, особенно тяжелая ситуация сложилась в регионах, где ощущается острая нехватка как медсестер, так и фельдшеров. Дополнительную конкуренцию семейным врачам создают частные медицинские центры и Служба неотложной медицинской помощи, предлагающие более высокие зарплаты и более привлекательные условия труда.

Чтобы удержать найденную медсестру, врачу приходится доплачивать ей из собственных средств сверх финансирования, которое выделяет Национальная служба здравоохранения.

Мелдере также рассказала, что до возвращения в Латвию десять лет работала врачом в Германии и не сталкивалась с подобными кадровыми проблемами. По ее словам, при переезде она не ожидала, что поиск сотрудников окажется одной из главных трудностей в работе семейного врача.

История двух практик показывает, что проблема заключается не в отсутствии семейных врачей, а в нехватке среднего медицинского персонала. Если тенденция сохранится, жители регионов могут все чаще сталкиваться с закрытием практик или сокращением доступности первичной медицинской помощи.

Поиск медсестер и помощников для семейных врачей становится одной из ключевых проблем латвийского здравоохранения. Без решения кадрового вопроса даже действующие врачебные практики рискуют прекратить работу, несмотря на наличие пациентов и самих врачей.

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#здравоохранение #Латвия #семейные врачи
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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