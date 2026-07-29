После отмены концерта американского рэпера Pitbull в Риге Центр защиты прав потребителей напомнил, что владельцы билетов имеют право на полный возврат денег. По закону средства должны быть возвращены в течение 14 дней после отмены мероприятия.

Центр защиты прав потребителей (ЦЗПП) напомнил жителям Латвии об их правах после отмены концерта американского рэпера Pitbull, который должен был пройти в среду на Большой эстраде Межапарка.

В ведомстве подчеркнули, что согласно Закону о защите прав потребителей, при отмене мероприятия организатор обязан вернуть покупателям полную стоимость билетов.

По закону деньги должны быть перечислены не позднее чем через 14 дней со дня отмены концерта.

В ЦЗПП также рекомендуют сохранять билеты, подтверждения оплаты и другие документы, связанные с покупкой. Кроме того, следует следить за официальными сообщениями организатора мероприятия и продавца билетов, где будет опубликована информация о порядке возврата средств.

Если деньги не будут возвращены в установленный срок или возникнут другие проблемы, потребителям советуют сначала письменно обратиться к организатору концерта и попытаться урегулировать вопрос во внесудебном порядке.

В ЦЗПП сообщили, что будут следить за тем, чтобы права покупателей были соблюдены.

Об отмене концерта стало известно вечером во вторник, менее чем за сутки до его начала. Организаторы объяснили свое решение техническими проблемами, возникшими во время монтажа концертной инфраструктуры.

По их словам, оставшегося времени было недостаточно, чтобы безопасно устранить выявленные проблемы и провести мероприятие в соответствии со всеми техническими требованиями.

Организаторы также пообещали направить владельцам билетов подробные инструкции о дальнейших действиях по электронной почте.

Зрителям не нужно оформлять отказ от билетов или соглашаться на альтернативные варианты, если они хотят вернуть деньги. В случае окончательной отмены концерта закон гарантирует покупателям право на полный возврат стоимости билета.

Концерт Pitbull должен был стать одним из крупнейших музыкальных событий этого лета в Риге. Теперь владельцам билетов остается дождаться официальной процедуры возврата средств, а ЦЗПП обещает контролировать соблюдение прав потребителей.