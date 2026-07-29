Благодаря ценовым акциям, проводимым розничными продавцами топлива, на этой неделе у латвийских автомобилистов была возможность заправляться по сравнительно низким ценам.

Однако ситуация на мировом рынке нефтепродуктов сейчас развивается настолько стремительно, что существует серьезный риск: уже на следующей неделе стоимость топлива на латвийских автозаправочных станциях может превысить 2 евро за литр.

Главная причина заключается в том, что после нескольких дней затишья вновь активизировались боевые действия на Ближнем Востоке, отмечает эксперт по топливному рынку Алексей Швeдов. Более того, конфликт расширился: помимо атак хуситов на судоходство в Красном море, в военное противостояние теперь оказались вовлечены и такие крупные нефтедобывающие страны, как Саудовская Аравия и Ирак.

После возобновления боевых действий нефтяной рынок может столкнуться с еще более резким ростом цен. Однако пока этот процесс частично сдерживается опасениями относительно снижения спроса на нефтепродукты.

Особенно актуальна эта проблема для стран еврозоны, где уже длительное время наблюдается экономическая стагнация, а также для ряда государств Азии, которые первыми ощутили последствия лопнувшего инвестиционного пузыря, связанного с искусственным интеллектом. Это создает риск распространения экономического спада и на другие рынки, что может сказаться на деятельности инвестиционных фондов и банков, а также на доходности пенсионных накоплений.

Стремительный рост стоимости финансовых активов в Южной Корее сменился кризисом, в результате которого на Сеульской фондовой бирже зафиксировано падение рыночной капитализации на более 2 трлн долларов США. Частные инвесторы, активно использовавшие заемные средства, оказались в сложном положении.

Низкие объемы торгов свидетельствуют о нехватке покупателей на рынке, который еще менее месяца назад считался одним из самых привлекательных для инвестиций в акции производителей полупроводников, получавших значительную прибыль благодаря буму технологий искусственного интеллекта. В последнее время снизились и котировки акций японских производителей микросхем.

По состоянию на 29 июля 2026 года цена фьючерсных контрактов на дизельное топливо достигла самого высокого уровня почти за три месяца. Это свидетельствует о том, что в ближайшие дни на автозаправочных станциях Латвии, вероятнее всего, произойдет резкий рост цен.

Насколько значительным окажется это подорожание и как долго сохранятся высокие цены, пока прогнозировать невозможно. Ответ на этот вопрос во многом будет зависеть от дальнейшего развития военного конфликта и ситуации на мировом рынке энергоносителей.