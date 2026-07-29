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После трагедии на Аляске тяжело пострадавший латвийский альпинист вернулся домой 0 108

Наша Латвия
Дата публикации: 29.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Денали

Латвийский альпинист Мартиньш Билзенс, тяжело пострадавший во время трагической экспедиции на вершину Денали на Аляске, вернулся в Латвию. Сразу после прибытия в Ригу его передали под наблюдение врачей.

О возвращении альпиниста сообщила Служба новостей LTV.

Семья Мартиньша Билзенса поблагодарила всех, кто откликнулся на призыв о помощи и сделал пожертвования, благодаря которым удалось организовать его транспортировку на родину после тяжелого несчастного случая.

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Мартиньш Билзенс.

Как сообщалось ранее, трагедия произошла во время восхождения на высочайшую вершину Северной Америки — Денали (Мак-Кинли) на Аляске. В результате несчастного случая погибли трое латвийских альпинистов — Инесе Пучека, Вия Олте и Ренарс Кунигс-Салакс.

Сам Мартиньш Билзенс получил тяжелые травмы и был госпитализирован в критическом состоянии. Остальные участники экспедиции — Пуриньш, Эдгарс Маджулис и Гунтис Свариньш — были эвакуированы с горы с помощью спасателей. У двоих из них были диагностированы обморожения. По информации посольства Латвии в США, в ночь на 4 июня по латвийскому времени тела трех погибших альпинистов были доставлены с горы Денали.

Возвращение Мартиньша Билзенса в Латвию стало важным этапом его восстановления после одной из самых трагических альпинистских экспедиций в истории страны. Теперь ему предстоит лечение и длительная реабилитация под наблюдением латвийских медиков.

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#благотворительность #медицина #Латвия #трагедия #несчастный случай #альпинизм
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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