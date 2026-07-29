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Руки прочь от наших денег! На пикете у памятника Свободы собрались десятки сторонников НПО 1 366

Наша Латвия
Дата публикации: 29.07.2026
LETA
Изображение к статье: Пикет у памятника свободы в Риге
ФОТО: LETA

В среду вечером в Риге у памятника Свободы собрались несколько десятков сторонников неправительственных организаций (НПО), сообщает агентство ЛЕТА.

Собравшиеся принесли с собой плакаты "За Сейм, который держит свое слово", "Только при авторитаризме гражданское общество - это плохо", "Кто боится гражданского общества?", "Скажи нет урбанизации, домбравизации, пунтулизации, кулбергизации" и другие. Некоторые участники по призыву организаторов оделись в черное.

Пикетчики выкрикивали различные лозунги, например, "Репрессии страну не спасут", "Депутаты, как же так, где демократия?", "Кулбергс, это не "cool"", "НПО укрепляют, коалиция разрушает".

За ходом мероприятия наблюдают стражи порядка.

Пикет "Руки прочь от гражданского общества" организует связанная с партией "Прогрессивные" молодежная организация "Protests".

"Protests" отмечает, что НПО заполняют "пробелы в политике", которые государственное управление само не в состоянии восполнить, в том числе охватывают население в регионах, оказывают помощь в кризисных ситуациях, предлагают решения и работают в интересах пожилых людей и семей, а также в сферах культуры, спорта, экологии, науки и прав человека.

По мнению организации, гражданское общество играет важную роль, выражая мнения и критику, а также помогая не допустить, чтобы правительство или бизнес-круги захватили слишком большую власть. В организации подчеркивают, что гражданское общество помогло Латвии принять и поддержать украинских беженцев в период, когда требовались быстрые и гибкие действия, а также укрепило устойчивость латвийского общества.

В качестве примера организация также приводит платформу общественных инициатив "ManaBalss.lv", которая, по словам представителей "Protests", позволяет людям участвовать в демократическом процессе и вне избирательного цикла.

"Protests" критикует неопределенность и масштабные попытки пересмотреть финансирование сектора НПО. В организации считают, что государственная поддержка НПО - это не "бессмысленная трата денег", а вклад в способность общества самостоятельно решать проблемы.

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#украинские беженцы #Латвия #протесты #пикет #финансирование #демократия
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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