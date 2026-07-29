В среду, 29 июля, после реконструкции открылся участок региональной автодороги Кокнесе — Эргли (P79) между Кокнесе и поселком Вецбебри. В ходе работ обновили дорожное покрытие и реализовали ряд мер по повышению безопасности дорожного движения.

Торжественное открытие состоялось у основной школы Вецбебри. В мероприятии приняли участие министр сообщения Латвии Рихард Козловскис, член правления ГАО «Latvijas Valsts ceļi» Вернерс Акимовс, представители подрядной организации и руководство Айзкраукльского края.

В рамках проекта на семикилометровом участке дороги уложено новое асфальтобетонное покрытие — от кольцевой развязки с дорогой Тинужи — Кокнесе (P80) до поселка Вецбебри. Также приведена в порядок система водоотведения и реконструированы автобусные остановки.

Особое внимание уделено безопасности пешеходов. В поселке Бормани построен тротуар, соединяющий автобусную остановку с перекрестком местной дороги. В Вецбебри реконструирован перекресток с дорогой Вецбебри — Ирши, где оборудованы три освещенных пешеходных перехода. Еще один освещенный переход появился возле основной школы.

Стоимость строительных работ составила 5,65 млн евро с учетом НДС. Работы выполнил консорциум VIA и VIANOVA, строительный надзор осуществляла компания Ceļu inženieri, а проект разработала Projekts 3.

Проект реализован совместно с Министерством умного управления и регионального развития и профинансирован за счет средств Механизма восстановления и устойчивости Европейского союза.

Реконструкция участка дороги P79 должна сделать поездки между Кокнесе и Вецбебри более безопасными и комфортными как для автомобилистов, так и для пешеходов, а также улучшить транспортную инфраструктуру региона.