Сильные дожди, которые на прошлой неделе затопили поля в Курземе, особенно в Талсинском и Вентспилсском краях, местные жители называют невиданными. В отдельных местах выпало около 100 миллиметров осадков, то есть 100 литров воды на квадратный метр, сообщает LSM.lv.

Интенсивные ливни нанесли ущерб в Талсинском крае, где вышло из берегов Дурсупское мельничное озеро и поток воды затопил окрестную территорию. Вероятно, для Дурсупе это действительно было исключительным событием - в обозримом прошлом настолько сильных дождей там не фиксировали. Однако похожие стихийные явления время от времени происходят в разных регионах Латвии и обычно носят локальный характер.

Может показаться, что вызванные летними ливнями наводнения происходят все чаще. В климатологии днем с сильными осадками считается день, когда выпадает не менее 10 миллиметров дождя. Сравнение периодов с 1961 по 1990 год и с 1991 по 2020 год показывает лишь небольшое увеличение - в среднем на один такой день.

Днем с очень сильными осадками считается день, когда выпадает не менее 20 миллиметров дождя. Количество таких дней в Латвии не увеличилось. Как во второй половине прошлого века, так и в нынешнем столетии в среднем по стране каждое лето наблюдаются два таких дня. Климатические сценарии показывают, что в будущем этот показатель существенно не изменится.

В архиве новостей LTV можно найти множество сюжетов о наводнениях, вызванных летними ливнями. В разные годы затапливало поля, города, улицы и дома, размывало дороги.

При этом за последние десять лет масштабы подобных бедствий стали заметнее благодаря съемкам с дронов. Кроме того, в последние 15 лет все чаще появляются видео очевидцев, снятые в момент непогоды, когда журналистов на месте еще нет. Поэтому даже у людей, которые сами не сталкивались со стихией, может возникнуть ощущение, что такие происшествия стали значительно чаще и разрушительнее. Информация о непогоде теперь распространяется быстрее, а видеозаписи позволяют увидеть силу дождей и наводнений и лучше понять, с чем сталкиваются пострадавшие.

Изменение климата в Латвии наиболее заметно влияет на температуру воздуха - ее долгосрочный рост прослеживается особенно четко. Изменения других метеорологических показателей, в том числе количества осадков и скорости ветра, имеют менее определенные тенденции. Например, в последние десятилетия количество осадков заметно увеличивается зимой, и такая тенденция, согласно прогнозам, сохранится. Летом изменения режима осадков выражены значительно слабее.

В зависимости от сценария общее количество летних осадков в будущем может сократиться на 4% или увеличиться на 2%. Такие показатели скорее свидетельствуют о незначительных или неопределенных изменениях.

К концу века количество летних дней с осадками не менее 10 миллиметров может увеличиться в среднем на один день. При этом число дней с очень сильными осадками, вероятно, останется прежним - около двух за лето.

Климатологи изучили и другие показатели. Так, среднее максимальное количество осадков за один летний день немного увеличилось. В период с 1961 по 1990 год самый дождливый день лета приносил в среднем 30,9 миллиметра осадков, а с 1991 по 2020 год - 31,4 миллиметра. К концу века показатель может увеличиться до 32-34 миллиметров.

Изменения зафиксированы и для продолжительных дождливых периодов. В предыдущем 30-летнем периоде за самые дождливые пять дней лета в среднем выпадало 54,3 миллиметра осадков. В будущем показатель может вырасти до 57-59 миллиметров. Таким образом, некоторые характеристики интенсивности осадков действительно немного увеличились. Однако климатические сценарии не показывают значительного роста, поэтому связывать каждую сильную летнюю грозу или ливень исключительно с изменением климата было бы преувеличением. Как и другие опасные погодные явления, сильные летние дожди являются частью климата Латвии уже много лет.