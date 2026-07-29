С 2 сентября вступит в силу соглашение между Латвией и Украиной о взаимном признании и обмене водительских удостоверений. Теперь граждане обеих стран смогут обменять национальные права на права другого государства без сдачи теоретического и практического экзаменов, сообщает Министерство сообщения Латвии.

Документ был подписан 24 апреля в Киеве во время пленарного заседания Латвийско-украинской комиссии по сотрудничеству.

Цель соглашения — упростить административные процедуры, повысить мобильность граждан и облегчить обмен водительских удостоверений для тех, кто переезжает на постоянное место жительства или длительное время находится в другой стране.

Как будет проходить обмен

В Латвии обменом водительских удостоверений займется Дирекция безопасности дорожного движения (CSDD).

Чтобы заменить украинские права на латвийские, необходимо лично обратиться в любой региональный центр обслуживания клиентов CSDD, предъявив удостоверение личности и действующее водительское удостоверение Украины.

Перед обменом потребуется пройти обязательную медицинскую комиссию. Информация о результатах обследования будет поступать в CSDD в электронном виде непосредственно из медицинских учреждений.

После проверки документов и подтверждения действительности украинских прав заявителю выдадут латвийское водительское удостоверение с теми же категориями транспортных средств, которые были указаны в украинском документе.

При этом сдавать теоретический или практический экзамен не потребуется.

Обмен данными между странами

Соглашение также регулирует порядок обмена водительскими удостоверениями и устанавливает принципы передачи персональных данных между компетентными органами Латвии и Украины.

Новое соглашение значительно упростит жизнь гражданам Латвии и Украины, которые переезжают или длительно проживают в другой стране. Благодаря взаимному признанию водительских удостоверений обмен прав станет быстрее и не потребует повторной сдачи экзаменов.