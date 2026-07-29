Отмена полностью распроданного концерта Pitbull в Межапарке менее чем за сутки до начала вызвала бурную реакцию в социальных сетях. Поклонники обсуждают не только возврат денег за билеты, но и расходы на перелеты, гостиницы и билеты, купленные у перекупщиков.

Поздно вечером 28 июля организаторы объявили об отмене концерта Pitbull – I'm Back, который должен был пройти на Большой эстраде Межапарка. Шоу было полностью распродано, поэтому новость стала неожиданностью для тысяч зрителей.

После отмены концерта предприятие Rīgas satiksme также сообщило, что дополнительные рейсы общественного транспорта, запланированные после мероприятия, выполняться не будут.

Основной темой обсуждений в социальных сетях стал вопрос возврата денег. Компенсацию получат покупатели, оформившие билеты через Biļešu serviss, тогда как тем, кто приобрел их у перекупщиков или с рук, вернуть деньги, скорее всего, не удастся.

«Деньги за билеты вернут, но жалко людей, которые купили авиабилеты, забронировали Airbnb или жилье через Booking. За это им никто деньги не вернет», — написал один из пользователей.

Не меньше сочувствия пользователи выражают людям, которые специально приехали в Ригу на концерт. Многие иностранные поклонники заранее купили авиабилеты и забронировали гостиницы, а отмена выступления менее чем за сутки до начала означает, что эти расходы во многих случаях уже невозможно компенсировать.

«Мне подарили билет на Рождество… А день рождения уже послезавтра. Это был подарок сразу на два праздника. Я ждала этот концерт целых полгода», — поделилась одна из поклонниц Pitbull.

Часть пользователей пытается воспринимать ситуацию с юмором. В комментариях предлагают артисту выступить прямо на лугу без сцены или шутят, что готовы сами помочь достроить площадку, лишь бы концерт состоялся.

После отмены мероприятия несколько рижских баров и клубов решили поддержать поклонников необычными акциями. Они объявили, что 29 июля будут включать только песни Pitbull, а посетителям с бритой головой — фирменной чертой образа исполнителя — предложат бесплатный напиток.

Отмена концерта затронула и предприятия общественного питания, которые готовились принять десятки тысяч зрителей. Владельцы кафе, баров и торговых точек заранее закупили продукты и напитки, рассчитывая на большой поток гостей. Теперь пользователи соцсетей задаются вопросом, удастся ли бизнесу избежать убытков.

«Интересно, что теперь будут делать предприятия общественного питания с продуктами, которые закупили для обслуживания концерта Pitbull?» — написал один из пользователей.

В обсуждениях звучит и обеспокоенность будущими мероприятиями. Некоторые пользователи опасаются, что проблемы с подготовкой площадки могут повлиять и на проведение других крупных концертов, запланированных в Межапарке, в том числе выступления Кельвина Харриса (его концерт в Риге устраивает другая компания).

«В Латвии и так редко проходят крупные концерты зарубежных исполнителей. А если отменяют даже такие редкие выступления, это плохой знак», — считает один из пользователей, отмечая, что теперь многие с тревогой ждут и следующих концертов в Межапарке.

Многие также отмечают, что подобные отмены могут негативно сказаться на репутации Латвии как площадки для международных музыкальных событий. По мнению пользователей, если крупные концерты отменяются в последний момент, это может повлиять на готовность зрителей покупать билеты на будущие выступления.

Отмена концерта Pitbull стала одной из самых обсуждаемых тем дня, затронув не только владельцев билетов, но и туристов, городской бизнес и организаторов других крупных мероприятий.

О том, как вернуть деньги за билеты, читайте здесь >>