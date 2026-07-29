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Власти Елгавы нашли источник загрязнения Дриксы и требуют оплатить очистку реки 0 328

Наша Латвия
Дата публикации: 29.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: грязная река
ФОТО: пресс-фото

Самоуправление Елгавы установило предполагаемый источник загрязнения реки Дрикса нефтепродуктами. Теперь муниципалитет намерен добиться, чтобы расходы на ликвидацию последствий оплатил владелец территории, откуда произошло загрязнение.

В Елгаве установлен источник загрязнения реки Дрикса нефтепродуктами. Власти города ведут переговоры с владельцем территории, чтобы именно он компенсировал расходы на устранение последствий загрязнения.

В муниципалитете сообщили, что в настоящее время в месте попадания загрязняющих веществ перекрыта система ливневой канализации. Это должно предотвратить дальнейшее поступление нефтепродуктов в реку.

Следующим этапом станет очистка участка ливневой канализации от предполагаемого источника загрязнения до самой Дриксы. Именно эти работы, как рассчитывает самоуправление, будут оплачены ответственным лицом.

Фактически речь идет не только об очистке самой реки, но и об устранении причины загрязнения, чтобы подобная ситуация не повторилась.

О загрязнении стало известно после обращения жителей, заметивших признаки нефтепродуктов в протоке Дрикса, соединяющейся с Лиелупе. После проверки специалисты Государственной службы окружающей среды обнаружили в двух местах, где в реку впадает ливневая канализация, характерную маслянистую пленку на поверхности воды.

Загрязнение охватило около 50 квадратных метров водной поверхности. Для локализации пятна совместно с Государственной пожарно-спасательной службой были установлены специальные абсорбирующие боны, препятствующие дальнейшему распространению нефтепродуктов.

Одновременно специалисты отобрали пробы воды и направили их на лабораторный анализ. Используя схему городской сети ливневой канализации, удалось установить предполагаемый источник загрязнения.

Работы по ликвидации последствий продолжаются. После завершения очистки муниципалитет рассчитывает взыскать все связанные с этим расходы с владельца территории, признанного источником загрязнения.

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#экология
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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