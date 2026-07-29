Жителям Латвии станет проще узнать, есть ли нужное лекарство в аптеке. Государственное агентство лекарств (ZVA) обновило Реестр лекарственных средств - теперь рядом с препаратами появился зеленый значок в виде галочки, который означает, что лекарство есть хотя бы в одной аптеке.

Директор ZVA Индра Дрейка отметила, что теперь в Реестре лекарственных средств можно не только узнать, есть ли лекарство в продаже, но и посмотреть его цену, а также количество доступных упаковок.

Чтобы получить информацию, необходимо открыть карточку нужного препарата в Реестре лекарственных средств и перейти в раздел "Упаковки лекарственного средства". Если нажать на количество доступных упаковок, откроется окно поиска, где можно указать интересующий город или край. Для более детального поиска предусмотрен переход на сайты аптечных сетей. Зеленая галочка отображается, если препарат есть хотя бы в одной аптеке.

В настоящее время информацию о наличии лекарств предоставляют аптечные сети Apotheka, BENU Aptieka, Euroaptieka, Latvijas aptieka и Mēness aptieka. Данные обновляются один раз в сутки.

Согласно правилам Кабинета министров № 416 "О порядке распространения и контроля качества лекарственных средств", владельцы крупных аптечных сетей обязаны публиковать такую информацию с 1 июля этого года.

В ZVA рекомендуют перед походом в аптеку проверять актуальные данные в Реестре лекарственных средств, особенно если речь идет о редких или специфических препаратах.

Реестр лекарственных средств является официальным источником информации обо всех зарегистрированных в Латвии лекарствах. В нем можно найти инструкции по применению, максимально допустимые цены в аптеках, сведения о наличии препаратов у оптовых поставщиков и в аптеках, а также подобрать возможные аналоги.

На сайте ZVA также доступна интерактивная карта аптек. С ее помощью можно найти ближайшую аптеку по названию, адресу, улице или городу, узнать ее контакты, а также посмотреть, какие аптеки работают круглосуточно, продают ветеринарные препараты или изготавливают лекарства на месте.

Если рядом с препаратом в Реестре отображается красный крест, это означает, что лекарство отсутствует как в аптеках, так и у оптовых поставщиков. В таком случае ZVA рекомендует проконсультироваться с врачом или фармацевтом по поводу возможной замены препарата.

Кроме того, жители могут самостоятельно сообщить о перебоях с поставками лекарств через специальную форму на сайте ZVA в разделе "Перебои с поставками лекарств и ограничения экспорта".