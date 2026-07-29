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Жара возвращается: где в Латвии воздух прогреется до +31 градуса 0 1217

Наша Латвия
Дата публикации: 29.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: собака в воде
ФОТО: Unsplash

Самым жарким днем недели в Латвии станет пятница. В отдельных районах Земгале температура воздуха может подняться до +31 градуса, однако уже в выходные ожидается небольшое похолодание.

В ближайшие дни в Латвии вновь установится жаркая погода. По прогнозам синоптиков, пик тепла придется на пятницу, когда воздух прогреется до +30 градусов, а местами в Земгале — до +31.

В четверг и пятницу ожидается переменная облачность. Вероятность дождей останется небольшой, однако во второй половине пятницы в Курземе, а затем и в других регионах страны возрастет вероятность кратковременных дождей и гроз.

Еще в четверг в Земгале температура может достичь +28 градусов, а уже на следующий день этот регион станет самым теплым в стране.

Такая погода означает, что после нескольких более прохладных дней жителей Латвии вновь ждет кратковременная волна летней жары. Тем, кто планирует проводить много времени на улице, стоит учитывать высокие дневные температуры и возможность гроз к вечеру пятницы.

Однако жара продлится недолго. Уже с субботы синоптики прогнозируют небольшое понижение температуры. Осадки возможны, хотя различные прогнозные модели пока по-разному оценивают их количество и районы, где они выпадут.

По данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, в течение ближайших двух недель температура воздуха в Латвии будет в целом соответствовать климатической норме или окажется немного ниже нее. Количество осадков также ожидается близким к средним многолетним значениям.

Таким образом, пятница станет самым теплым днем недели, после чего погода вновь вернется к более привычным для начала августа значениям.

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#климат #погода #Латвия #прогноз #гроза #жара #август #температура
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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