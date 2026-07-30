Гражданка Латвии с ребенком, прожившие много лет во Франции, решили вернуться на родину – в ЛР. Есть ли какие-то государственные и/или муниципальные программы помощи таким репатриантам? Если есть, то зависит ли помощь от того, какая национальность у репатрианта – латышка или русская?

Отвечает старший эксперт Департамента политики семьи и детей Министерства благосостояния Агнесе Галванауска:

Описанная ситуация касается не репатриации, а реэмиграции (в понимании Закона о диаспоре (Diasporas likums, статья 1, п. 2). Реэмиграция — это возвращение или переселение члена диаспоры из места постоянного проживания за границей в место постоянного проживания в Латвии). Статус репатрианта не предоставляется с 1 января 2024 года; граждане Латвии, которые возвращаются из-за границы, имеют возможность использовать меры поддержки, предусмотренные Законом о диаспоре.

Реэмигранты в Латвии имеют доступ к различным видам государственной и муниципальной поддержки в соответствии со своими личными потребностями (подробную информацию можно найти здесь: www.remigracija.lv/atbalsts).

О государственной поддержке

Согласно статье 15. Закона о диаспоре (("Atbalsts remigrācijai" - «Поддержка реэмиграции»), государство и самоуправления содействуют возвращению членов диаспоры, в том числе оказывая поддержку в интеграции детей в систему образования, помогая в решении вопросов трудоустройства и жилья, а также координируя поддержку реэмиграции через национальный контактный пункт и сеть региональных координаторов по вопросам реэмиграции (статья 15, ч. 5). Сеть координаторов находится в ведении Министерства среды и регионального развития (VARAM). Бесплатную консультацию можно получить у координатора по вопросам реэмиграции своего конкретного региона (информация: www.remigracija.lv).

Поддержка со стороны самоуправления

Статья 9, ч.3 Закона о диаспоре предусматривает, что самоуправления могут оказывать социальную, материальную или иную поддержку членам диаспоры, в том числе непосредственно для содействия или облегчения процесса реэмиграции. Конкретный размер и вид поддержки в каждом самоуправлении различаются, поэтому в каждом конкретном случае рекомендуется связаться с тем самоуправлением, куда планируется возвращение.

О национальности

Согласно статье 1. Закона о диаспоре, под понятием «диаспора» подразумеваются (цитата, перевод ред. - М.Б.) «граждане Латвии, латыши и другие лица, имеющие связи с Латвией и постоянно проживающие за пределами Латвии, а также члены их семей». Поддержка процесса реэмиграции государством, оговоренная в Законе (статья 15.) и самоуправлений (статья 9.), не связана с национальностью человека; решающим фактором является гражданство Латвии или иные связи с Латвией. Таким образом, в описанном случае поддержка доступна независимо от национальности реэмигранта — является ли он латышом, русским или представителем другой национальности.