Как сообщает Latvijas dzelzceļš (LDz), ранее обещавшая до конца прошлого года построить временные деревянные платформы на 16 железнодорожных станциях, завершение проекта затягивается, как минимум, на полтора года и обойдется много дороже, чем планировалось.

Изначально все 16 временных железнодорожных платформ, рассчитанных на эксплуатацию в течение нескольких лет, планировалось построить до конца прошлого года. Стоимость всего проекта оценивалась примерно в 1 млн евро, которые LDz намеревалась выделить из собственного бюджета.

В настоящий момент на большинстве станций работы уже завершены (пассажирам стало гораздо удобнее садиться в поезда и выходить из них в Торнякалнсе, Засулауксе, на станциях «Депо» и «Вагону паркс», в Яняварты, Даугмале, Дарзини, Саласпилсе, Саулкалне, Кайбале, Кудре, Цене и Валмиере), однако, как сообщило Латвийскому радио само LDz, конечная реализация проекта задержится еще как минимум на полтора года.

Более того — сам проект существенно вырастет в цене. По словам представителей компании, спустя год расходы без учета Инчупе выросли еще на 600 000 евро. Если же учитывать и строительство новой временной платформы у Белой дюны, то общая стоимость проекта может достичь 1,7 млн евро, что примерно на 70% больше первоначальной оценки.

Директор по технической эксплуатации LDz Эгил Фелдманис заявил LSM, что причинами такой задержки и удорожания стало то, что на проект негативно повлияли объемы древесины, которой потребовалось довольно много, а также сроки ее поставки.

При этом примечательно, что по словам бывшего министра сообщений Анрийса Матисса, строительные материалы не подорожали настолько существенно, как утверждает LDz, а потому такой значительный рост стоимости проекта, по его мнению, не имеет обоснования. Но, как отмечает Латвийское радио, Министерство сообщения пока не считает необходимым вмешиваться в ситуацию, несмотря на рост стоимости и перенос сроков.