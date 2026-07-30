Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

«Деревянная Rail Baltica» - строительство временных перронов затягивается и существенно дорожает 6 555

Наша Латвия
Дата публикации: 30.07.2026
LSM.LV
Изображение к статье: люди на деревянном перроне

Как сообщает Latvijas dzelzceļš (LDz), ранее обещавшая до конца прошлого года построить временные деревянные платформы на 16 железнодорожных станциях, завершение проекта затягивается, как минимум, на полтора года и обойдется много дороже, чем планировалось.

Изначально все 16 временных железнодорожных платформ, рассчитанных на эксплуатацию в течение нескольких лет, планировалось построить до конца прошлого года. Стоимость всего проекта оценивалась примерно в 1 млн евро, которые LDz намеревалась выделить из собственного бюджета.

В настоящий момент на большинстве станций работы уже завершены (пассажирам стало гораздо удобнее садиться в поезда и выходить из них в Торнякалнсе, Засулауксе, на станциях «Депо» и «Вагону паркс», в Яняварты, Даугмале, Дарзини, Саласпилсе, Саулкалне, Кайбале, Кудре, Цене и Валмиере), однако, как сообщило Латвийскому радио само LDz, конечная реализация проекта задержится еще как минимум на полтора года.

Более того — сам проект существенно вырастет в цене. По словам представителей компании, спустя год расходы без учета Инчупе выросли еще на 600 000 евро. Если же учитывать и строительство новой временной платформы у Белой дюны, то общая стоимость проекта может достичь 1,7 млн евро, что примерно на 70% больше первоначальной оценки.

Директор по технической эксплуатации LDz Эгил Фелдманис заявил LSM, что причинами такой задержки и удорожания стало то, что на проект негативно повлияли объемы древесины, которой потребовалось довольно много, а также сроки ее поставки.

При этом примечательно, что по словам бывшего министра сообщений Анрийса Матисса, строительные материалы не подорожали настолько существенно, как утверждает LDz, а потому такой значительный рост стоимости проекта, по его мнению, не имеет обоснования. Но, как отмечает Латвийское радио, Министерство сообщения пока не считает необходимым вмешиваться в ситуацию, несмотря на рост стоимости и перенос сроков.

×
Читайте нас также:
#Латвия #строительство #бюджет
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
1
1
0
0
0
2

Оставить комментарий

(6)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: гранулы в руках
Изображение к статье: Pitbull
Изображение к статье: рука, кран, вода
Изображение к статье: Возвращение в Латвию Эксклюзив!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: F-16
В мире
Изображение к статье: ДТП Иконка видео
ЧП и криминал
Изображение к статье: Дверь закрытого мясного павильона
Наша Латвия
Изображение к статье: Афинский Акрополь
В мире
Изображение к статье: транспортный коридор
Бизнес
Изображение к статье: дроны
В мире
3
Изображение к статье: F-16
В мире
Изображение к статье: ДТП Иконка видео
ЧП и криминал
Изображение к статье: Дверь закрытого мясного павильона
Наша Латвия

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео