В социальных сетях внимание привлекло опубликованное одной женщиной видео, в котором она показывает эксперимент с популярным лакомством «Karlsons». Автор видео указывает, что сладость долгое время стояла на тарелке при комнатной температуре, однако не растаяла так, как многие ожидали бы от мороженого.

«Karlsons не тает», — пишет автор видео, показывая небольшой кусочек на тарелке. Запись быстро вызвала дискуссию — одни комментаторы выражают возмущение и призывают внимательнее читать состав продукта, другие же указывают, что этот продукт по своей сути вовсе не является классическим мороженым.

«Почитай состав. Это не мороженое», — пишет один из комментаторов. Ещё одна женщина добавляет, что они дома тоже проводили похожий эксперимент и после него начали гораздо тщательнее читать маркировку продуктов: «Это ужас, какие составы у сладостей и не только у сладостей».

В комментариях не обходится и без иронии. Кто-то пишет: «Это не мороженое», а другой добавляет: «Есть и другие виды мороженого, которые не тают». Ещё один комментатор делает вывод, что «Karlsons стал очень дешёвым и очень невкусным».

Однако в дискуссию включаются и те, кто считает, что произошедшее преувеличивают. Они объясняют, что замороженные десерты с глазурью, жирами и стабилизаторами при комнатной температуре не всегда тают так же, как, например, пломбир или фруктовое мороженое.

Один комментатор на английском пишет, что проблема не в самих добавках — например, глицериды по сути являются видом жиров, гуаровую камедь получают из бобов, а сульфат кальция используют и в других продуктах. По его мнению, утверждения о том, что сладость «токсична» только потому, что дольше сохраняет форму, являются преувеличением.

Другие комментаторы также указывают, что шоколадная глазурь, жиры и структура начинки могут влиять на то, как продукт ведёт себя в тепле. «Как ты думаешь, каким он должен быть? Покажи, как должен таять такой вид мороженого с шоколадной глазурью!» — спрашивает один из участников дискуссии.

В последние годы во многих массовых продуктах «мороженое» всё чаще уже не является просто молоком, сливками, сахаром и яйцами. В магазинах наряду с классическим молочным мороженым есть много замороженных десертов, в которых часть молочного жира заменена растительными жирами, добавлены стабилизаторы, эмульгаторы, загустители, глазурь и различные начинки. Поэтому и возникает впечатление: «Почему оно больше не тает, как раньше?»

На самом деле обычно тает, но не всегда превращается в жидкую лужицу. Часть продуктов в тепле сохраняет форму, становится мягкой, липкой или пенистой, но не распадается сразу. На это влияет рецептура.