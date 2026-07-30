В четверг на правом берегу Даугавы в Риге временно отключат горячую воду. В АО «Rīgas siltums» объяснили, что это связано с ежегодными гидравлическими испытаниями тепловых сетей.

Сегодня на правом берегу Даугавы в Риге пройдут гидравлические испытания тепловых сетей. На время проведения работ жителям большого числа районов придется обойтись без горячей воды.

Отключение затронет Старую Ригу, центр города, Кенгарагс, Дарзциемс, Дрейлини, Плявниеки, Пурвциемс, Межциемс, Тейку, Юглу, Чиекуркалнс, Саркандаугаву, Межапарк, Гризинькалнс, Брасу, Латгальское предместье, Авоты, Румбулу, Шкиротаву, Скансте, Закюсалу, Петерсалу и Андрейсалу.

В компании пояснили, что перед началом испытаний температуру теплоносителя специально снижают примерно до +45 градусов. Это необходимо для безопасности, чтобы в случае обнаружения повреждений трубопроводов избежать выхода очень горячей воды в окружающую среду. Поэтому многие жители могли заметить, что горячая вода стала менее горячей еще накануне вечером.

Планируется, что гидравлические испытания завершатся в течение одного дня.

Если во время проверки не будут обнаружены повреждения теплотрасс, подачу горячей воды начнут восстанавливать уже вечером. Однако в местах, где выявят дефекты, отключение может продлиться дольше — до окончания ремонтных работ.

Гидравлические испытания проводятся ежегодно перед отопительным сезоном. Во время таких проверок специалисты испытывают тепловые сети повышенным давлением, чтобы заранее обнаружить слабые участки трубопроводов и устранить их до наступления холодов.

В «Rīgas siltums» рекомендуют жителям затронутых районов учитывать временное отключение при планировании дня. Большинству потребителей горячую воду обещают вернуть уже вечером, если испытания пройдут без аварий.