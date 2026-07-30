Публикация латышки о возможном распространении обязательной военной службы на молодых граждан Латвии, выросших за рубежом, вызвала сотни эмоциональных комментариев представителей диаспоры. Одни считают такую инициативу несправедливой, другие уверены: гражданство означает не только права, но и обязанности, пишет Otkrito.lv.

Пост Инесе Скуи в социальных сетях стал поводом для масштабной дискуссии о возможном призыве на обязательную военную службу молодых граждан Латвии, выросших за пределами страны. По словам автора публикации, многие семьи покинули Латвию не по собственной прихоти, а потому, что не могли построить здесь достойную жизнь.

"Годами Латвия наблюдала, как множество ее жителей уезжают, потому что не могли позволить себе остаться или построить здесь нормальную жизнь. Вместо того чтобы спросить, почему люди уехали, и действительно что-то изменить, наши политики, похоже, были больше заинтересованы в том, чтобы набивать собственные карманы", - написала она.

По мнению Скуи, сейчас государство вспомнило о детях эмигрантов лишь потому, что ему понадобились люди для военной службы. "И теперь, когда им нужно больше людей для военной службы, они вдруг вспомнили о детях диаспоры". Она подчеркнула, что речь идет о молодых людях, которые выросли в других странах, имеют там работу, учебу, друзей и уже построили собственную жизнь.

"Вы не можете сперва игнорировать людей, когда они уезжают, а затем заявлять права на их будущее, когда это становится удобно".

Автор также отметила, что уважает сторонников обязательной службы, однако сама не может поддержать идею заставлять молодых людей, живущих за границей, "ставить свою жизнь на паузу из-за решений правительства, которое сделало так мало, чтобы они захотели остаться".

"Латвия не была рядом с нами"

Многие комментаторы поддержали позицию автора и рассказали собственные истории эмиграции. Так, пользователь Anda Moore вспомнила, что покинула Латвию, когда одна воспитывала двоих маленьких детей.

"Моя собственная страна отказала мне в какой-либо поддержке, когда я была матерью-одиночкой".

По ее словам, работодатели отказывались брать ее на работу, опасаясь, что ей придется ухаживать за заболевшими детьми. В итоге семья уехала за границу, где женщина бралась за любую работу - гладила одежду, мыла окна, убирала дома и присматривала за детьми и животными.

Теперь ее сын уже взрослый, и хотя сама она не против военной службы, женщину разочаровывает отношение государства. "Вы не можете просить моих детей быть рядом с вами, когда вас не было рядом с нами в самые тяжелые времена".

Похожую позицию высказал Deniel Strenadjko. "Я честно не чувствую, что Латвия - моя страна. Я родился там, но больше не ощущаю этой связи, поэтому не вернулся бы, чтобы участвовать в войне".

Ольга Петрова обратила внимание на то, что многие дети эмигрантов фактически выросли в других странах. "Хотят призывать детей, которые не знают языка, местности и менталитет. Которым они не платили детские и которых не лечили. У которых родина не Латвия, у которых латвийское гражданство только из-за родителей. Это путь потерять очень много молодых граждан".

Еще одна участница обсуждения рассказала, что ее сын родился за границей и был в Латвии всего несколько раз. "Он умоляет отказаться от латвийского гражданства, потому что эта страна для него чужая".

"Гражданство - это не только права"

Однако многие участники обсуждения заняли противоположную позицию.

Ernie Einemann написал: "Если у вас есть паспорт этой страны и военная служба обязательна, значит вы должны служить". Похожего мнения придерживается Karlis Zelinskis:

"Все просто - если вы гражданин Латвии, то вместе с гражданством получаете и хорошее, и плохое. Нельзя выбирать только те преимущества, которые вам нравятся".

Aivils Bunka высказался еще жестче: "Тогда смените паспорт. Почему вы все еще хотите быть латвийцами, если вы против Латвии?"

Inga Cerbule напомнила, что обязательная военная служба существует во многих европейских странах: "В девяти странах ЕС действует обязательная военная служба. В большинстве из них служить обязаны независимо от того, проживаете вы в стране или нет".

"Латвии необходимо серьезнее относиться к собственной обороне"

Отдельную точку зрения высказал уроженец Риги Борис Трнавскис, который после эмиграции сделал военную карьеру в Канаде. По его мнению, гражданство неизбежно предполагает обязанности.

"Гражданство подразумевает как ожидания, так и обязанности. Если руководство вашей страны принимает решение об обязательной военной службе, вы либо выполняете свой долг как гражданин, либо отказываетесь от гражданства". Он также напомнил, что Латвия находится рядом с "агрессивной Россией, контролируемой Путиным", поэтому стране необходимо серьезнее относиться к собственной обороне.

Еще один участник дискуссии считает, что многие эмигранты покинули страну не из-за бедности, а потому, что получили возможность переехать в более богатые государства Европы: "То, что произошло с вами, - это возможность, а не катастрофа". Он рассказал, что лично участвовал в сборах резервистов вместе с людьми, давно живущими за границей. "Позже выяснилось, что государство даже компенсировало им расходы, если они сохранили чеки".