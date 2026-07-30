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На Центральном рынке придумали, где скоро будут продавать мясо с рыбой 0 119

Наша Латвия
Дата публикации: 30.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Дверь закрытого мясного павильона

Дверь закрытого мясного павильона

Стоимость проекта - 1,9 миллионов евро!

Как говорится в распространенном сегодня сообщения для прессы, "ООО Rīgas nami начинает следующий этап проекта развития Рижского Центрального рынка. До весны 2027 года бывший Овощной павильон будет приспособлен к торговле мясной продукцией, при этом предусмотрен вариант временного размещения в нем и рыботорговцев во время восстановления рыбного павильона. Это важный шаг в долгосрочном развитии Рижского центрального рынка, который позволит последовательно восстанавливать исторические павильоны, одновременно обеспечивая непрерывную работу рынка и во время строительных работ.

Концепция развития Рижского Центрального рынка предусматривает постепенное восстановление исторических павильонов, последовательно подготавливая новые торговые помещения, переводя торговцев и только после этого начав реконструкцию будущего павильона. Параллельно продолжается и восстановление Млечного павильона, где после завершения работ планируется создать современный павильон питания.

«Этот этап – не просто перестройка отдельного павильона, а следующий важный шаг в развитии Рижского Центрального рынка. Наша цель – к столетию Рижского Центрального рынка в 2030 году восстановить исторические павильоны, сохранив их уникальный характер и одновременно создав современную, безопасную и удобную среду для торговцев и посетителей. Достичь этой цели можно только постепенно - шаг за шагом, сохраняя работу рынка за все время перемен. Осознаем, что ближайшие годы потребуют некоторого терпения и от торговцев, и от покупателей", - говорит председатель правления ООО Rīgas nami Оярс Валкерс.

Чтобы приспособить павильон, торговля в нем будет прекращена 1 августа и до середины августа в другие торговые места на Центральном рынке Риги будут переведены торговцы промышленными товарами. Каждому арендатору предлагаются альтернативные решения, чтобы по возможности обеспечить непрерывность предпринимательской деятельности.

Для приведения павильона в соответствие с требованиями торговли мясной и рыбной продукцией предусмотрена перестройка полов и инженерных коммуникаций, а также строительство холодильных камер и систем холодоснабжения. Общие затраты на работы запланированы в размере около 1,9 млн евро.

Во время перемен Рижский Центральный рынок продолжит работу, предлагая покупателям обычно широкий ассортимент товаров местных крестьян, домашних производителей и других торговцев. Для удобства посетителей будут размещены дополнительные указатели, карты и информационные материалы, которые помогут легко найти новые места расположения торговцев. Актуальная информация будет доступна также на сайте Рижского центрального рынка и в социальных сетях."

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#торговля #строительство #рынок #развитие #инфраструктура #мясо #реконструкция
Автор - Абик Элкин
Редактор: Абик Элкин
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