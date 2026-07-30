Менее чем за сутки до начала полностью распроданного концерта Pitbull в Межапарке организаторы объявили об его отмене, однако подробных объяснений до сих пор не последовало. Пока поклонники ждут ясности, гостиницы фиксируют отмены бронирований, а юристы напоминают о праве вернуть деньги за билеты.

Около 40 тысяч зрителей, купивших билеты на концерт Pitbull в Межапарке, так и не увидят выступление американского исполнителя. Хотя с момента объявления об отмене прошло уже больше суток, организаторы по-прежнему ограничиваются общими формулировками о «технических проблемах», не раскрывая, что именно произошло, сообщают Новости ТВ3.

В среду территория Большой эстрады Межапарка выглядела почти готовой к приему зрителей. Сцена была установлена, работали палатки с едой и напитками, стояли указатели для посетителей. Однако возле сцены продолжалась работа строителей, а над конструкцией были подняты несколько подъемных кранов.

К площадке приходили и поклонники артиста, надеясь своими глазами увидеть, что стало причиной отмены.

«Насколько мне известно, верхняя конструкция прогнулась, и это опасно. Конечно, немного обидно. Все-таки ждал этого полгода», — рассказал Харий, который собирался посетить концерт.

Другой поклонник, Павел, признался, что решил приехать в Межапарк из любопытства.

«Хотел посмотреть, что здесь происходит. Все в шоке. Мы тоже купили билеты и ждали этот концерт. Спасибо, что хотя бы не сегодня!» — сказал он.

В официальном сообщении организаторы лишь указали, что во время монтажа технической инфраструктуры возникли проблемы, которые невозможно устранить менее чем за сутки. Однако о каком именно дефекте идет речь, до сих пор не сообщается.

Попытки журналистов получить более подробные комментарии также оказались безрезультатными. На звонки не ответили ни представитель концертного агентства FBI, ни организатор концерта Гиртс Майорс.

Неопределенность сохраняется и для владельцев билетов. В Центре защиты прав потребителей напоминают, что зрители имеют право на возврат денег, однако сначала организаторы должны официально сообщить, будет ли концерт окончательно отменен или перенесен на другую дату.

«Организатор может предложить альтернативу, а потребитель уже сам решает, устраивает ли его этот вариант, например перенос концерта, или он все же хочет получить деньги обратно», — пояснила представитель ЦЗПП Санита Гертмане.

Отмена концерта сказалась и на туристической отрасли. Ранее ожидалось, что в Ригу приедут около 17 тысяч иностранных гостей, и гостиницы практически полностью распродали номера. После объявления об отмене часть бронирований была аннулирована.

По словам члена правления Ассоциации гостиниц и ресторанов Яниса Приеде, загрузка гостиниц сейчас составляет примерно 80–95% в зависимости от объекта. При этом он отметил, что говорить о серьезных убытках пока преждевременно, поскольку часть гостей могла все же приехать в Ригу, несмотря на отмену концерта.

В то же время некоторые заведения решили воспользоваться неожиданной ситуацией. Несколько рижских баров и клубов объявили тематические вечеринки, на которых всю ночь будет звучать музыка Pitbull.

Главный вопрос — что именно произошло со сценой и можно ли провести концерт позже — пока остается без ответа, а организаторы продолжают хранить молчание.