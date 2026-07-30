Концерт американского рэпера Pitbull в Риге отменили из-за опасений, связанных с безопасностью сценических конструкций. Представитель организаторов Гиртс Майорс заявил, что решение было принято в соответствии с международными стандартами безопасности и другого выхода не оставалось. Он также сообщил, что владельцы билетов на отмененный концерт Pitbull смогут посетить концерт Кельвина Харриса.

Организаторы концерта Pitbull впервые подробнее рассказали, почему выступление американского рэпера в Риге пришлось отменить за несколько часов до начала.

Представитель организаторов Гиртс Майорс сообщил, что причиной стали серьезные сомнения в безопасности сценических конструкций. По его словам, о проблеме стало известно всего за несколько часов до официального объявления об отмене концерта, поэтому владельцев билетов удалось предупредить лишь сразу после получения информации.

Майорс признал, что первое сообщение оказалось очень кратким, поскольку в тот момент организаторы сами не располагали полной картиной происходящего.

По его словам, до сих пор остается неясным, была ли проблема связана с самими конструкциями или с ошибками при их монтаже. Для установления причин планируется провести технические экспертизы.

После отмены концерта оборудование артиста в кратчайшие сроки демонтировали и отправили в Литву, где должен был состояться следующий концерт Pitbull. Майорс отметил, что в этой операции были задействованы многочисленные специалисты и техника.

Он также подчеркнул, что если бы выявленные проблемы можно было устранить до начала концерта, организаторы обязательно сделали бы это. Однако в сложившейся ситуации, по его словам, безопасно подготовить площадку уже не представлялось возможным.

Представитель организаторов заявил, что решение об отмене было принято исключительно из соображений безопасности и в соответствии с очень строгими международными требованиями. Несмотря на значительные финансовые потери, организаторы считают, что поступили профессионально и ответственно.

Концерт Pitbull должен был состояться в среду на Большой эстраде Межапарка. Изначально организаторы сообщили лишь о технических проблемах, возникших при монтаже концертной инфраструктуры.

Гонорар артисту придется заплатить

Сейчас специалисты продолжают выяснять, возникла ли проблема из-за самих конструкций или ошибок при их монтаже. Для этого будут проведены технические экспертизы.

Майорс пояснил, что большая часть сценического, светового, звукового и видеооборудования принадлежит самому артисту и сопровождает тур, однако сцена для выступления в Риге предоставлялась отдельно.

По его словам, конструкцию предоставила одна из крупнейших латвийских компаний, которая уже много лет обслуживает концерты мировых звезд. Название компании организаторы пока не раскрывают.

Он также заявил, что отмена концерта стала крайне тяжелым и дорогостоящим решением, однако безопасность зрителей была безусловным приоритетом.

При этом организаторы не исключают, что, несмотря на отмену выступления, им все же придется выплатить Pitbull предусмотренный контрактом гонорар, поскольку произошедшее, вероятно, не связано с действиями самого артиста. Кто в конечном итоге будет нести финансовую ответственность за срыв концерта, пока неизвестно.

Майорс подтвердил, что концерт был застрахован. Однако он отметил, что страховое покрытие зависит от конкретных условий договора, поэтому говорить о том, компенсирует ли страховщик понесенные убытки, пока преждевременно.

По словам представителя организаторов, в проекте участвовали опытные латвийские и зарубежные компании, поэтому он уверен, что ситуация будет урегулирована без долгосрочных негативных последствий.

По билетам на концерт Pitbull можно попасть на выступление Кельвина Харриса

Организаторы концерта Pitbull объявили, что нашли альтернативу для зрителей после отмены выступления американского рэпера в Риге.

Гиртс Майорс сообщил, что билеты на несостоявшийся концерт будут действительны для посещения концерта британского исполнителя электронной музыки Кельвина Харриса, который пройдет 6 августа на Большой эстраде Межапарка.

По его словам, воспользоваться этой возможностью смогут все желающие владельцы билетов на концерт Pitbull. Тем, кто не захочет идти на другое мероприятие, организаторы обещают полностью вернуть деньги.

Майорс отметил, что подробный порядок возврата средств будет опубликован в ближайшие дни. Он также сообщил, что на концерт Pitbull было продано около 40 тысяч билетов.

Чтобы избежать сложностей с безопасностью сценических конструкций на концерте Кельвина Харриса, организаторам пришлось срочно искать другую сцену. В итоге была выбрана та же конструкция, на которой в прошлом году в Межапарке выступал Робби Уильямс.

По словам Майорса, эта сцена уже направляется в Латвию. Он подчеркнул, что конструкции такого масштаба встречаются крайне редко, и во всей Балтии существует только одна сцена подобных размеров.

Майорс также заверил, что организаторы приняли решение отменить концерт Pitbull исключительно из соображений безопасности и не могли устранить выявленные проблемы до начала шоу.

Таким образом, организаторы предложили владельцам билетов выбор: посетить другое крупное музыкальное событие без дополнительной оплаты или получить полный возврат денег. Одновременно они пытаются восстановить доверие зрителей после неожиданной отмены концерта Pitbull.

В ближайшие дни организаторы обещают опубликовать подробную инструкцию о том, как воспользоваться билетами на концерт Кельвина Харриса или оформить возврат средств.