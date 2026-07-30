В четверг в Латвии сохранится теплая и сухая погода. Температура воздуха поднимется до +28 градусов, а самыми теплыми регионами станут Курземе и Земгале.

В четверг жителей Латвии ждет по-летнему теплая погода без осадков. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем составит от +22 до +28 градусов.

Самые высокие показатели ожидаются в Курземе и Земгале, где воздух прогреется до +28 градусов.

Небо будет переменно облачным. Больше всего солнца прогнозируется в западной части страны, а также на побережье Видземе. Дождей в течение дня не ожидается.

Ветер останется слабым, местами установится полный штиль, что сделает погоду особенно комфортной для отдыха на природе.

В Риге также будет сухо. Солнце периодически будет скрываться за облаками, а дневная температура достигнет около +26 градусов.

Погодные условия определяет область высокого атмосферного давления. Атмосферное давление составит 1019–1022 гектопаскаля.

Четверг станет одним из самых теплых дней недели, а уже в пятницу температура в отдельных районах Латвии может превысить отметку в +30 градусов.

Сухая и теплая погода сохранится как минимум до конца четверга. Вероятность дождей начнет увеличиваться лишь во второй половине пятницы, когда местами возможны грозы.