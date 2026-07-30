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«Скидка или наценка?» Соцсети сравнивают цены на яйца в «Maxima» и «Rimi» 2 789

Наша Латвия
Дата публикации: 30.07.2026
Latvijas Avīze
Изображение к статье: Куриные яйца в магазине

В социальных сетях внимание привлекла публикация о, казалось бы, одинаковых яйцах в двух сетях латвийских супермаркетов. Автор публикации разместила две фотографии ценников и иронично отметила: «Maxima скидка 30%, Rimi скидка 40%, но что-то ведь тут не так, верно?»

На фотографиях видно, что в магазине “Maxima” яйца категории A “Zemnieku”, снесённые в курятнике, в упаковке по 10 штук стоят 1,65 евро. На ценнике в качестве предыдущей цены указано 2,69 евро.

В свою очередь, на видимом в “Rimi” ценнике для яиц “Zemnieku” в упаковке по 10 штук указана скидка 40% — цена снижена с 3,97 евро до 2,39 евро.

Именно эта разница и вызвала вопросы: как в одном магазине товар с меньшей или аналогичной скидкой может быть дешевле, чем в другом магазине с большей процентной скидкой?

В комментариях люди быстро начали обсуждать не только конкретно эти яйца, но и политику скидок супермаркетов в целом. Часть комментаторов указывает, что в таких случаях важнее смотреть не на крупную надпись «-40%», а на итоговую цену.

«Кстати, где указана самая высокая цена, применявшаяся за последние 30 дней, как это предусматривает закон о защите прав потребителей?» — спрашивает один из комментаторов.

Другой добавляет, что в таких ситуациях покупатель может чувствовать себя растерянным: «Значит, небольшой “fail” в этом законе, потому что ясно видно, что потребителя вводят в заблуждение».

Часть покупателей считает, что акции супермаркетов в последнее время становятся всё труднее для понимания. «Скидка или наценка?» — иронизирует один из комментаторов.

Ещё один добавляет: «В Rimi давно не закупаемся вот так, на неделю, например. Только отдельные вещи, если есть хорошая акция».

В обсуждении также звучит вопрос, действительно ли на обеих фотографиях изображён идентичный продукт. Один из комментаторов указывает, что на фото плохо видно коробку и, возможно, отличается размер яиц. На это автор публикации отвечает, что эти яйца бывают только одного размера.

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#цены #социальные сети #акции #скидки #права потребителей #покупки #экономика
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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