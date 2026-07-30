Правительство одобрило реформу больничной сети, которая предусматривает переход от нынешней пятиуровневой системы к трехуровневой. Власти рассчитывают повысить качество лечения и эффективнее использовать медицинские ресурсы, однако представители отрасли оценивают реформу неоднозначно.

До 2029 года в Латвии планируют полностью изменить структуру больничной сети. Вместо существующей системы из пяти уровней останутся три категории медицинских учреждений: многопрофильные, региональные и местные больницы, пишет Diena.

По замыслу Министерства здравоохранения, самые сложные виды медицинской помощи будут сосредоточены в крупных стационарах, где есть необходимое оборудование и достаточное количество специалистов. При этом базовые медицинские услуги обещают сохранить максимально близко к месту жительства пациентов.

Необходимость реформы Минздрав объясняет выводами экспертов Европейской комиссии, Всемирного банка и Государственного контроля. По их оценке, сегодня качество и доступность стационарной помощи в разных регионах страны существенно различаются, а нехватка врачей не позволяет многим больницам полноценно обеспечивать круглосуточную работу.

Фактически реформа означает перераспределение медицинских услуг между больницами. Сложные операции и лечение будут чаще проводиться в крупнейших центрах, тогда как небольшие больницы сосредоточатся на оказании базовой помощи, диагностике и лечении хронических заболеваний.

Министерство подчеркивает, что жители не останутся без экстренной медицинской помощи. Во всех больницах круглосуточно будут доступны прием пациентов и дежурные врачи. В рабочие дни ночное дежурство предусмотрено с 20:00 до 8:00, а в выходные и праздничные дни — круглые сутки. Количество врачей в приемных отделениях будет зависеть от потока пациентов.

К категории многопрофильных больниц отнесены восемь крупнейших медицинских учреждений страны, включая обе рижские университетские клиники, Детскую клиническую университетскую больницу, а также больницы Лиепаи, Даугавпилса, Вентспилса (Северокурземская), Резекне и Валмиеры (Видземская). Именно здесь будет сосредоточено лечение по всем основным направлениям, включая наиболее сложные случаи.

Статус региональных больниц получат семь стационаров — в Елгаве, Екабпилсе, Юрмале, Кулдиге, Цесисе, Мадоне и Огре. Они будут оказывать более широкий спектр специализированной помощи, в том числе в области хирургии, травматологии, акушерства и педиатрии.

Еще десять медицинских учреждений войдут в категорию местных больниц. В них сохранятся круглосуточная неотложная помощь, прием пациентов, диагностика, терапия и лечение хронических заболеваний.

Для большинства пациентов изменения в первую очередь коснутся маршрута лечения. При сложных заболеваниях или необходимости специализированной помощи их чаще будут направлять в более крупные медицинские центры, тогда как первичная и неотложная помощь должна остаться доступной в ближайших больницах.

Несмотря на утверждение реформы, дискуссия вокруг нее продолжается. Представители отрасли и Министерство здравоохранения по-разному оценивают будущие последствия, поэтому практические результаты изменений станут понятны уже по мере их внедрения в ближайшие годы.