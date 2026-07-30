Крупнейшие производители древесных пеллет (гранул) в Латвии временно перестали принимать новые заказы. Предприятия работают на полной мощности и объясняют, что причиной стал не дефицит топлива, а резкий всплеск спроса со стороны покупателей.

Несколько крупнейших производителей древесных пеллет в Латвии, включая Scandbio Latvia, Graanul Invest, Kurzemes granulas и Bitus Latvia, временно приостановили прием новых заказов. Сейчас предприятия сосредоточены на выполнении уже оформленных заявок.

Как пояснил председатель правления Латвийской ассоциации биомассы LATbio Дидзис Палейс, все производители работают на максимальной мощности, однако не могут за короткое время удовлетворить резко выросший спрос.

По его словам, общая мощность латвийских заводов составляет около 1,8 млн тонн пеллет в год. При этом внутреннее потребление оценивается примерно в 350 тыс. тонн, то есть производственные возможности страны значительно превышают потребности местного рынка.

Проблема, по словам Палейса, заключается в том, что многие жители одновременно решили закупить запас пеллет сразу на весь отопительный сезон. Производители физически не способны изготовить годовой объем продукции всего за один-два месяца.

В ассоциации считают, что ситуация носит временный характер. Большинство покупателей уже сделали необходимые запасы, поэтому в ближайшее время спрос должен снизиться.

Дополнительным фактором может стать снижение цен в соседней Польше. Если эта тенденция сохранится, стоимость пеллет может начать уменьшаться и в Латвии. Кроме того, производители отмечают некоторое ослабление спроса на экспортных рынках, что также позволит направить больше продукции местным потребителям.

В Scandbio Latvia обращают внимание еще на одну проблему — активность перекупщиков. По данным компании, некоторые посредники пытаются скупать пеллеты напрямую у производителей, чтобы затем перепродавать их по более высокой цене на фоне ажиотажа.

Компания также сообщила, что в этом году намерена поставить на латвийский рынок больше продукции, чем в предыдущие годы. Однако заводы не могут одномоментно произвести весь объем, который потребители хотят приобрести сейчас.

Производитель призывает жителей не поддаваться панике и не создавать чрезмерные запасы топлива. По мнению компании, если спрос станет более равномерным, цены могут стабилизироваться или даже снизиться.

В Scandbio Latvia напоминают, что похожая ситуация уже возникала в 2022 году. Тогда многие покупатели приобрели пеллеты сразу на несколько сезонов по высоким ценам, а уже через год спрос резко сократился.

По словам производителей, речь не идет о нехватке пеллет в Латвии. Причиной сложившейся ситуации стал кратковременный всплеск спроса, когда большое количество покупателей одновременно решили закупить топливо на весь сезон.

Отрасль ожидает, что по мере выполнения текущих заказов и снижения ажиотажа прием новых заявок возобновится. Производители также не исключают, что при ослаблении спроса цены на пеллеты могут постепенно снизиться.