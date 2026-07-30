В пятницу в Латвии воздух прогреется до +26..+31 градуса, лишь местами на курземском побережье температура не превысит +24 градусов, прогнозируют синоптики.

В пятницу в Латвии ожидается 30-градусная жара

Рига, 30 июля, ЛЕТА. В пятницу в Латвии воздух прогреется до +26..+31 градуса, лишь местами на курземском побережье температура не превысит +24 градусов, прогнозируют синоптики.

В ближайшую ночь небо будет преимущественно ясным, будет дуть слабый южный, юго-восточный ветер, в Курземе и Земгале он станет умеренным. Температура воздуха опустится до +15..+19 градусов, на востоке страны - до +12..+15 градусов.

Днем в основном ожидается небольшая облачность, однако, начиная с запада страны, местами возможен кратковременный дождь и гроза. Будет дуть слабый до умеренного южный ветер, в Курземе он сменится на западный.

В Риге ночью и утром будет преимущественно ясная погода, днем облаков станет больше, к вечеру возрастет вероятность грозы. Будет дуть слабый до умеренного южный ветер, в пятницу к вечеру он сменит направление на западное и северное. Температура воздуха ночью +19 градусов, днем до +30 градусов.