Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Взрослым жителям Латвии выделят до 500 евро на обучение цифровым навыкам 0 50

Наша Латвия
Дата публикации: 30.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Пенсионерка работает за компьютером

В Латвии взрослые жители могут получить государственную поддержку в размере до 500 евро на обучение цифровым навыкам. Об этом сообщили в Государственном агентстве развития образования (VIAA).

Получить финансирование смогут только те, кто ранее не участвовал в проекте «Цифровые навыки для продвинутых пользователей» и не получал по нему государственную поддержку.

Подать заявку могут все совершеннолетние жители Латвии независимо от того, работают они или нет. Для этого необходимо создать индивидуальный учебный аккаунт на государственной платформе Stars.

В рамках программы доступны 15 учебных курсов и пять учебных модулей, посвященных современным цифровым компетенциям. Участники смогут изучить программирование, кибербезопасность, технологии искусственного интеллекта, цифровой маркетинг, электронную коммерцию и управление проектами.

Обучение будет проходить в дистанционном формате с августа по октябрь. Продолжительность курсов составит от 50 до 160 часов.

После одобрения заявки на индивидуальный учебный счет участника будет перечислено 500 евро, которые можно использовать для оплаты выбранной программы обучения.

Подробная информация о курсах и порядке подачи заявок размещена на платформе Stars.

×
Читайте нас также:
#образование #Латвия #искусственный интеллект #дистанционное обучение #кибербезопасность #обучение
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
0
0
0
0
0
1

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Возвращение в Латвию Эксклюзив!
Изображение к статье: Толпа на концерте
Изображение к статье: кот
Изображение к статье: Пикет у памятника свободы в Риге

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: спасатели на лодке
ЧП и криминал
Изображение к статье: Память
Люблю!
Изображение к статье: Впервые в Латвии выступит обладатель премии «Оскар» Рассел Кроу с музыкальным шоу Indoor Garden Party
Культура &
Изображение к статье: Больница
Наша Латвия
1
Изображение к статье: алкотест
ЧП и криминал
2
Изображение к статье: строитель
Бизнес
Изображение к статье: спасатели на лодке
ЧП и криминал
Изображение к статье: Память
Люблю!
Изображение к статье: Впервые в Латвии выступит обладатель премии «Оскар» Рассел Кроу с музыкальным шоу Indoor Garden Party
Культура &

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео