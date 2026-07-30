В Латвии взрослые жители могут получить государственную поддержку в размере до 500 евро на обучение цифровым навыкам. Об этом сообщили в Государственном агентстве развития образования (VIAA).

Получить финансирование смогут только те, кто ранее не участвовал в проекте «Цифровые навыки для продвинутых пользователей» и не получал по нему государственную поддержку.

Подать заявку могут все совершеннолетние жители Латвии независимо от того, работают они или нет. Для этого необходимо создать индивидуальный учебный аккаунт на государственной платформе Stars.

В рамках программы доступны 15 учебных курсов и пять учебных модулей, посвященных современным цифровым компетенциям. Участники смогут изучить программирование, кибербезопасность, технологии искусственного интеллекта, цифровой маркетинг, электронную коммерцию и управление проектами.

Обучение будет проходить в дистанционном формате с августа по октябрь. Продолжительность курсов составит от 50 до 160 часов.

После одобрения заявки на индивидуальный учебный счет участника будет перечислено 500 евро, которые можно использовать для оплаты выбранной программы обучения.

Подробная информация о курсах и порядке подачи заявок размещена на платформе Stars.