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Жителям Юрмалы разрешат собрать в лесу поваленные деревья, но придется заплатить 2 747

Наша Латвия
Дата публикации: 30.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: поваленное дерево
ФОТО: LETA

Юрмальская дума утвердила новый порядок, который позволит задекларированным в городе жителям официально заготавливать в муниципальных лесах поваленные деревья для отопления. Для этого потребуется получить разрешение и оплатить древесину по установленным тарифам.

Жители Юрмалы, задекларированные в городе, вскоре смогут легально собирать в муниципальных лесах поваленные деревья и использовать их в качестве дров. Такой порядок предусмотрен новыми обязательными правилами, которые в четверг утвердила городская дума.

Речь идет о деревьях, поваленных ветром, а также поврежденных болезнями или насекомыми. Заготавливать можно будет только ту древесину, которую разрешают использовать действующие правила Кабинета министров о рубке леса.

Чтобы получить право на сбор дров, необходимо будет подать заявление. Его рассмотрит отдел лесного хозяйства Управления собственности Юрмальского самоуправления, который примет решение о выдаче или отказе в разрешении.

Фактически нововведение дает жителям возможность приобрести древесину по официальной цене, а не заниматься ее заготовкой без согласования с самоуправлением.

Дума также утвердила действующие расценки на древесину. Один кубометр дуба, ясеня, клена и других твердых лиственных пород будет стоить 18 евро, сосны, ели и других хвойных пород — 17 евро, березы и черной ольхи — 16 евро, остальных лиственных пород — 15 евро. Эти тарифы самоуправление планирует пересматривать не реже одного раза в год.

Для понимания масштабов: один кубометр древесины — это примерно объем одного взрослого дерева среднего размера или двух-трех более тонких деревьев. Иными словами, установленная думой цена в 15–18 евро распространяется не на целую машину дров, а примерно на такой объем древесины, который затем еще предстоит самостоятельно распилить, вывезти и высушить.

Во время обсуждения проекта возник вопрос, стоит ли устанавливать минимальный объем древесины, который можно собрать. Однако руководитель отдела лесного хозяйства Улдис Гайс пояснил, что большинству жителей будет сложно самостоятельно определить объем выбранных деревьев, поэтому такое ограничение вводить не стали.

Он также подчеркнул, что цель инициативы — не расчистка леса, а обеспечение жителей дровами для отопления. После заготовки ветки необходимо оставлять на месте — складывать их в кучи не разрешается.

Важно знать и еще одну деталь: бесплатно передавать такую древесину жителям самоуправление не может. По словам Гайса, это запрещено действующим законодательством, поэтому за полученные дрова в любом случае придется заплатить.

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#Юрмала #экология #отопление #дрова #правила #деревья #леса #тарифы
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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