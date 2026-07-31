Латвийская актриса Агата Муцениеце высказалась о своей внешности. Она призналась, что с юности не всегда чувствовала себя красивой и даже сравнивала себя с Анджелиной Джоли.

Агата Муцениеце поделилась воспоминаниями. Бывшая жена Павла Прилучного в юные годы хотела всем нравиться.

«Я помню момент, когда иду по улице и считаю, сколько людей на меня обернулось. Я шла модельной походкой. Но мне казалось, что я очень красивая, поэтому на меня оборачиваются», — рассказала журналистам артистка.

Она заявила, что окружающие отмечали ее привлекательную внешность. «Я сравнивала себя с Анджелиной Джоли, Кирой Найтли. Я спрятала себя среди моделей», — рассуждает многодетная мама.

Агата уверена, что она — один типаж с супермоделями Ириной Шейк и Адрианой Лимой.

Сейчас актриса счастлива во втором браке с Петром Дрангой. Муцениеце воспитывает троих детей. А не так давно впервые после рождения дочки Веры снялась в сериале «Химкинские ведьмы».

«Я вернулась… Для меня это встреча с родными лицами и начало нового этапа. Надеюсь, что второй сезон станет таким же веселым аттракционом, а герои раскроются чуть больше как личности. В первом сезоне я снималась в пикантном положении и не могла показать обилие образов, но сейчас по-настоящему можно дать волю воображению», — сказала Агата.