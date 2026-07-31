Решили снять квартиру, нашли через риэлтора подходящий вариант, посмотрели, составили договор (тоже через риелтора). Когда смотрели квартиру, владелица пообещала (на словах) убрать некоторую лишнюю мебель. Нам даже в голову не пришло вносить это в договор, показалось само собой разумеющимся. Когда же мы перед тем, как заехать, заказали клининг, выяснилось, что владелица так ничего и не убрала, пояснив в телефонном разговоре, что передумала: «А вдруг вы съедете через неделю, так что мне, все обратно завозить?»

Но нас не устраивает загроможденная квартира — во-первых, в ней нет места для нашей собственной мебели, а во-вторых, если взаимоотношения уже сейчас начались с обмана, чего же ждать в дальнейшем? Однако депозит мы уже дали — как его вернуть назад? Только через суд, или есть какие-то менее энергозатратные варианты?

Отвечает юрист Алевтина Григоренко:

В данном случае безусловным плюсом в пользу арендатора является факт, что подходящий вариант был найден при посредничестве риэлтора. Когда в сделке участвует риэлтор, который, в том числе, контролирует ее правильное оформление, именно он может сыграть важную роль на этапе передачи квартиры и подписания акта приема-передачи. Как правило, собственники прислушиваются к замечаниям риэлтора, поскольку их репутация на рынке аренды жилья имеет немалое значение. Кроме того, риэлтор связан с владельцем жилья и договорными отношениями, что позволяет ему содействовать урегулированию спорных вопросов.

Если договориться мирным путем не удается, арендатору следует направить собственнику письменную претензию. В ней необходимо сослаться на ранее достигнутые договоренности, установить разумный срок для их выполнения и потребовать освободить квартиру от оставленных вещей (в идеале — составить подробный список, что именно арендодатель обязан вывезти). Также нужно предложить конкретную дату для подписания акта приема-передачи, который, как правило, предусматривается договором аренды. Текст заявления может быть примерно таким: «При осмотре квартиры и заключении договора было согласовано, что часть мебели будет убрана до нашего въезда. На данный момент квартира передается в ином состоянии, чем было оговорено. В связи с этим просим либо убрать согласованную мебель до [указать дату], либо считать договор расторгнутым по причине несоответствия объекта договоренностям и вернуть внесенный депозит в полном объеме. До урегулирования вопроса мы не можем принять квартиру».

Если собственник не выполнит свои обязательства и откажется вернуть депозит, можно считать, что сделка фактически не была завершена надлежащим образом. В такой ситуации следует письменно уведомить владельца квартиры о том, что вы намерены обратиться в полицию. В зависимости от обстоятельств действия владельца могут содержать признаки мошенничества. Кроме того, если договор аренды не был задекларирован в Службе государственных доходов (Valsts ieņēmumu dienests, VID), это может повлечь и вопросы, связанные с исполнением налогового законодательства — не уклоняется ли владелец от уплаты налогов.

Как показывает практика, при наличии грамотно оформленных документов и поддержке риэлтора собственник чаще всего либо возвращает депозит, либо устраняет нарушения и завершает сделку в установленном порядке при подписании акта приема-передачи.

Во время переговоров рекомендуется фиксировать все важные обстоятельства и сохранять доказательства: переписку, аудио- или видеозапись (если это не противоречит требованиям законодательства). В случае судебного разбирательства такие материалы могут стать важными доказательствами неисполнения владельцем квартиры своих обязательств. И, разумеется, уже на стадии переговоров важно грамотно и юридически корректно оформлять все документы и фиксировать достигнутые договоренности.