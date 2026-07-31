Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Безопасность детей у воды: латвийские специалисты назвали важную деталь, о которой забывают родители 0 112

Наша Латвия
Дата публикации: 31.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Ребенок на пляже

Цвет детского купальника может сыграть важную роль во время отдыха у воды. Специалисты Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC) напоминают: яркие и контрастные оттенки помогают быстрее заметить ребенка и не потерять его из виду.

Как отмечают специалисты, яркий купальник делает ребенка более заметным на фоне воды, поэтому взрослым легче следить за его местонахождением во время купания.

При этом внешний вид цвета в воде может существенно отличаться от того, как он выглядит на суше. На это влияют прозрачность и глубина воды, погодные условия, солнечные блики и окружающая среда. Некоторые оттенки практически сливаются с фоном, тогда как яркие контрастные цвета остаются хорошо заметными.

Какие цвета лучше выбирать

SPKC рекомендует:

  • выбирать для детей купальники ярких и контрастных цветов;

  • помнить, что в воде оттенки могут выглядеть иначе, чем на берегу;

  • учитывать, что хорошая видимость — лишь один из элементов безопасности.

Специалисты подчеркивают: даже самый яркий купальник не заменит постоянного присмотра взрослых.

kupalnik.jpg

Главное правило

В Центре профилактики и контроля заболеваний напоминают, что безопасность ребенка у воды зависит прежде всего от непрерывного внимания родителей или других взрослых. Яркий купальник лишь помогает быстрее заметить ребенка, но не может заменить постоянный контроль.

×
Читайте нас также:
#безопасность #родители #вода #дети
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
1
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: пациент у врача
Изображение к статье: Блокировка сайтов
Изображение к статье: Дети купаются
Изображение к статье: Дорога

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Ядерное оружие
В мире
1
Изображение к статье: Штекеры USB
Техно
Изображение к статье: Деньги
Политика
Изображение к статье: Полицейские и пенсия
ЧП и криминал
Изображение к статье: зал заседаний Сейма
Политика
3
Изображение к статье: Броуд-Пик
В мире
Изображение к статье: Ядерное оружие
В мире
1
Изображение к статье: Штекеры USB
Техно
Изображение к статье: Деньги
Политика

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео