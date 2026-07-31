Цвет детского купальника может сыграть важную роль во время отдыха у воды. Специалисты Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC) напоминают: яркие и контрастные оттенки помогают быстрее заметить ребенка и не потерять его из виду.

Как отмечают специалисты, яркий купальник делает ребенка более заметным на фоне воды, поэтому взрослым легче следить за его местонахождением во время купания.

При этом внешний вид цвета в воде может существенно отличаться от того, как он выглядит на суше. На это влияют прозрачность и глубина воды, погодные условия, солнечные блики и окружающая среда. Некоторые оттенки практически сливаются с фоном, тогда как яркие контрастные цвета остаются хорошо заметными.

Какие цвета лучше выбирать

SPKC рекомендует:

выбирать для детей купальники ярких и контрастных цветов;

помнить, что в воде оттенки могут выглядеть иначе, чем на берегу;

учитывать, что хорошая видимость — лишь один из элементов безопасности.

Специалисты подчеркивают: даже самый яркий купальник не заменит постоянного присмотра взрослых.

Главное правило

В Центре профилактики и контроля заболеваний напоминают, что безопасность ребенка у воды зависит прежде всего от непрерывного внимания родителей или других взрослых. Яркий купальник лишь помогает быстрее заметить ребенка, но не может заменить постоянный контроль.