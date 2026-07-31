1 августа 2026 года празднуется обретение мощей преподобного Серафима Саровского. Это чудотворец и святой, которого просят о своем заступничестве в самые разные моменты жизни. Считается, что этот день является указанием погоды грядущей осени.

О чем вспоминают в Церкви 1 августа 2026 года

Будущий святой родился в семье купца, который занимался строительными подрядами, по имени Исидор Мошнин и его жены Агафьи 19 июля 1754 года в Курске. Он являлся младшим ребенком в семье и был назван Прохором. Отец его скончался рано, оставив ребенка на попечении супруги, которая привила ему глубокую веру в Бога. Вдова продолжала дело мужа и уже сама заканчивала строительство Курского собора. Как-то она взяла на стройплощадку Прохора, и тот свалился там с колокольни. Но чудесным образом остался невредимым, что мать сочла важным знаком.

Прохор отличался сообразительностью, рано выучился грамоте и легко овладевал любыми науками, но больше всего он любил единенные молитвы. Как-то мальчик тяжело заболел, но его спасло то, что он вышел к воротам и приложился к иконе, которую проносили мимо Крестным ходом. Это еще больше укрепило его в решении посвятить свою жизнь Господу. Он совершил паломничество в Киево-Печерскую лавру, где получил благословение идти в монахи в Саров. Там он стал учеником старца Пахомия и старца Иосифа.

Он принял монашество с именем Серафим, выполнял все послушания, но часто уединялся в лес для молитвы. Потом он заболел и хворал 3 года, отказываясь от помощи врача, так как считал, что его судьба в руках Бога. И после этого к нему во сне явилась Богоматерь в сопровождении апостолов Петра и Иоанна Богослова. Они сказали про Серафима, что тот «от рода нашего». И вскоре после этого святой вылечился. На месте этого события была сооружена больничная церковь.

Серафим имел еще немало чудесных знамений, много молился. А в возрасте 39 лет взял благословение на пустынножительство и ушел жить в келию в глухом лесу в одиночестве. В обитель он приходил только в субботу, чтобы отстоять молитву и причаститься. Он ел только то, что добывал сам, постоянно держал пост и молился. Порой он на часы застывал неподвижным, погружаясь во внутреннюю молитву.

Около келии его жил ручной медведь. Когда его стал искушать дьявол, то он принял на себя подвиг столпничества — каждую ночь проводил в молитве, стоя на огромном камне неподалеку от своей келии.

Как-то на Серафима напали разбойники, он не желал дать им отпор, и те жестоко избили его. Но вновь его исцелила Богоматерь. После 15 лет затворничества он вернулся в обитель, где провел последние годы своей жизни. К тому моменту он приобрел высокую душевную чистоту, получил в дар возможность чудотворения и стал прозорлив. Это позволило ему помогать людям — светом и делом.

Многие приходили к нему с просьбой о помощи, и никому он не отказывал. Предчувствуя свою смерть, Серафим сам указал место для своего захоронения в Успенском соборе обители, а также сам срубил для себя гроб.

Смысл праздника

В этот день вспоминается великий старец и заступник за православных людей.

Народные приметы погоды

— Если день сухой, то дождя не будет шесть недель, если сыро — столько же будут идти дожди.

— Если в этот день сухо, ждем отличный урожай.

— Сильный ветер — к голоду и болезням.

Что можно делать 1 августа 2026 года

— Принято собирать и заготавливать грибы.

— Собирают урожай на огороде.

— Отличный день для уборки, а также стирки и глажки.

— Прекрасный день, чтобы сходить в баню.

— Если к дому пришел кот, его надо обязательно покормить и в идеале — приютить или найти ему новых хозяев.

Что нельзя делать 1 августа 2026 года

— Очень плохо прогонять всех приблудившихся животных.

— Гоните всех насекомых из квартиры, нельзя, чтобы они там жужжали. Особенно это касается оводов.

— Нельзя пить алкоголь.

— Не стоит ходить на рыбалку.

— Не берите себе ношенные вещи.

— Не заносите в дом ничего с улицы.