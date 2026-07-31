В пятницу вечером и в ночь на субботу в центральной и восточной части Латвии во многих местах пройдут кратковременные дожди, местами ожидается гроза, прогнозируют синоптики.

Местами гроза вызовет очень сильный дождь и сильные порывы ветра, возможны град и буря. В стране в целом ветер будет слабым, что позволит сгуститься туману, на более обширной территории туман образуется в Курземе.

Температура воздуха понизится до +16..+19 градусов, в Курземе - до +13..+15 градусов.

В первый день августа будет облачно, местами пройдут кратковременные дожди. Будет дуть слабый ветер. Температура воздуха повысится до +20..+25 градусов.

В Риге в пятницу вечером возможна гроза, в субботу утром - туман, день может пройти без осадков. При слабом ветре температура воздуха ночью опустится до +18 градусов, днем она поднимется до +24 градусов.