Министерство здравоохранения намерено сократить и искоренить ситуации, когда пациенты после оказания услуги дают врачам или другим медицинским работникам так называемые «благодарности» — деньги или другие подарки. Но как это будет происходить на практике? Будут ли наказывать врачей? Установят ли в кабинетах камеры?

Министр здравоохранения Хосам Абу Мери (JV), который также является кандидатом на должность депутата 15-го Сейма, в программе TV24 “Uz līnijas” поясняет, что речь не идет о камерах в кабинетах врачей. Такое решение было бы недопустимым, поскольку в разговорах врача и пациента обсуждаются очень чувствительные данные.

«Нет, камеры в кабинетах мы ставить не можем, потому что там пациенты, очень чувствительные данные», — отмечает Абу Мери.

Он поясняет, что основная ответственность за предотвращение таких ситуаций лежит на руководстве и администрации больниц. Именно руководители учреждений должны следить за тем, не происходит ли недопустимого требования дополнительных платежей от пациентов.

«Это функция руководителя и администрации каждой больницы — максимально контролировать и пытаться замечать, есть ли такие случаи, есть ли какие-то жалобы», — говорит министр.

Он добавляет, что за такими ситуациями также следит Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией, а также оценивается, не появляются ли в системе подозрительные или повторяющиеся случаи.

Абу Мери подчеркивает, что в его собственном опыте в том месте, где он работал, не было ощущения, что кто-то из медицинского персонала просил у пациентов дополнительные деньги. По его словам, человек либо платит в кассе за платную услугу, либо получает оплачиваемую государством услугу, либо использует страховку.

«Это неприемлемо», — говорит он о ситуации, если медицинский работник требовал бы от пациента дополнительную оплату.

Одновременно министр призывает отделять требование денег от символических подарков, которые пациенты иногда приносят от души. Он признает, что в медицине всегда были люди, которые после лечения хотят сказать спасибо шоколадом, тортом, яблоками или яйцами из своего дома.

«Конечно, всегда будут такие милые люди, которые приносят яйца, или шоколад, или торт», — говорит Абу Мери.

По его мнению, в таких случаях должно быть человеческое отношение. Министр признается, что сам в жизни несколько раз отказывался от шоколада или торта, однако пациенты на это обижались, потому что подарок был сделан в искренней благодарности.

«Пациент в результате обиделся, потому что говорит — это от души, я вам испекла, или я вам принесла яблоки из дома», — рассказывает Абу Мери.

Поэтому, по его мнению, границу нужно проводить там, где благодарность становится требованием или оплатой за услугу. Если врач или другой медицинский работник требует деньги, это коррупция, и такое поведение недопустимо. В свою очередь, символический подарок после получения помощи, по мнению министра, не приравнивается к коррупции.

«Если человек хочет сказать спасибо яйцами из своего дома, это очень позитивно. Я не вижу, что это коррупция. Но требовать деньги — это коррупция, и этого быть не должно», — подчеркивает министр здравоохранения.

Таким образом, замысел Министерства здравоохранения не в том, чтобы превратить больницы в помещения для наблюдения или запретить любую человеческую благодарность. Цель, по словам Абу Мери, — добиться того, чтобы пациент не чувствовал себя вынужденным платить дополнительно за то, что ему полагается в рамках оплачиваемой государством услуги, страховки или официальной платной услуги.