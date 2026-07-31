Уже на следующей неделе на Селийском военном полигоне начнутся международные учения Baltic Trust 26, в ходе которых военные будут отрабатывать защиту от беспилотников и испытывать новейшие технологии борьбы с ними.

В маневрах примут участие около 650 военнослужащих и специалистов из стран НАТО и государств-партнеров.

Учения пройдут с 3 по 14 августа. Их организаторами выступают Национальные вооруженные силы Латвии совместно с Агентством НАТО по связи и информации.

Главная задача — проверить, насколько эффективно современные системы способны обнаруживать, отслеживать и нейтрализовать разведывательные и ударные беспилотники. Для этого будут разыграны различные боевые сценарии с использованием дронов, средств радиоэлектронной борьбы, радаров, камер, сенсоров и другого оборудования.

В этом году в рамках Baltic Trust 26 также состоятся испытания перспективных оборонных технологий, организованные Командованием НАТО по трансформации. Новые разработки будут тестироваться непосредственно в условиях, максимально приближенных к реальным.

Помимо латвийских военных, в учениях примут участие представители других стран НАТО, а также государств-партнеров, включая Украину, Австралию и Японию. К маневрам присоединятся и компании оборонной промышленности из нескольких стран Европейского союза, которые представят свои разработки для практических испытаний.

Во время учений в районе Селийского полигона жители могут заметить передвижение военной техники, военнослужащих и земессаргов по дорогам общего пользования. Также в окрестностях будут слышны выстрелы, шум беспилотников и работа специальных военных систем.