Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

На латвийском полигоне соберутся 650 экспертов по дронам со всего мира 0 32

Наша Латвия
Дата публикации: 31.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Учения по дронам

Уже на следующей неделе на Селийском военном полигоне начнутся международные учения Baltic Trust 26, в ходе которых военные будут отрабатывать защиту от беспилотников и испытывать новейшие технологии борьбы с ними.

В маневрах примут участие около 650 военнослужащих и специалистов из стран НАТО и государств-партнеров.

Учения пройдут с 3 по 14 августа. Их организаторами выступают Национальные вооруженные силы Латвии совместно с Агентством НАТО по связи и информации.

Главная задача — проверить, насколько эффективно современные системы способны обнаруживать, отслеживать и нейтрализовать разведывательные и ударные беспилотники. Для этого будут разыграны различные боевые сценарии с использованием дронов, средств радиоэлектронной борьбы, радаров, камер, сенсоров и другого оборудования.

В этом году в рамках Baltic Trust 26 также состоятся испытания перспективных оборонных технологий, организованные Командованием НАТО по трансформации. Новые разработки будут тестироваться непосредственно в условиях, максимально приближенных к реальным.

Помимо латвийских военных, в учениях примут участие представители других стран НАТО, а также государств-партнеров, включая Украину, Австралию и Японию. К маневрам присоединятся и компании оборонной промышленности из нескольких стран Европейского союза, которые представят свои разработки для практических испытаний.

Во время учений в районе Селийского полигона жители могут заметить передвижение военной техники, военнослужащих и земессаргов по дорогам общего пользования. Также в окрестностях будут слышны выстрелы, шум беспилотников и работа специальных военных систем.

×
Читайте нас также:
#НАТО #технологии #дроны #беспилотники #оборонная промышленность
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
0
0
0
0
0
1

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Жара наступает
Изображение к статье: Гроза идет
Изображение к статье: Эдгар Ринкевич
Изображение к статье: Военная авиация

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Янис Домбрава
Политика
Изображение к статье: Тюрьма ждет
ЧП и криминал
Изображение к статье: Проект нового квартала
Наша Латвия
1
Изображение к статье: Древний римлянин
Техно
Изображение к статье: Сеут - граница, через которые в Испанию проникли мигранты
В мире
Изображение к статье: НАТО
В мире
Изображение к статье: Янис Домбрава
Политика
Изображение к статье: Тюрьма ждет
ЧП и криминал
Изображение к статье: Проект нового квартала
Наша Латвия
1

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео